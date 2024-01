Scott Redding: "Toprak não é melhor do que eu"

Toprak Razgatlioglu está pronto para levar a BMW ao topo do Campeonato do Mundo de Superbike: Não é só o fabricante alemão que o espera, muitos fãs também o desejam. Como Scott Redding avalia as qualidades do turco.

Embora Jonathan Rea (36) e Alvaro Bautista (39) tenham celebrado mais sucessos desde 2019 do que o promissor e muito mais jovem Toprak Razgatlioglu (27), o piloto turco tem uma posição excecional. Isto não se deve apenas ao seu estilo de pilotagem espetacular, ele também venceu com uma Kawasaki privada e foi o único piloto a vencer com uma Yamaha nos últimos quatro anos. A sua capacidade de pilotagem é indiscutível e ele surpreende-nos regularmente.

Será Toprak a peça que falta no puzzle que a BMW precisa para obter vitórias e o título no Campeonato do Mundo de Superbike?



Os seus três colegas de marca Scott Redding, Michael van der Mark e Garrett Gerloff são relativamente pouco emotivos sobre este assunto. Eles sabem exatamente o que o Campeão do Mundo de 2021 pode fazer na pista e o que eles próprios podem fazer.



"Ainda não andei com ele, ele esteve a testar noutros dias", disse Redding ao SPEEDWEEK.com na apresentação da BMW em Berlim. "Também ainda não vi quaisquer dados dele, primeiro ele tem de descobrir qual é a sua posição. Já falámos, ele vê potencial para melhorar, tal como eu - coisas que tenho vindo a dizer há anos. É bom que ele queira seguir o mesmo caminho de desenvolvimento que eu. Nos últimos seis meses, a BMW tomou algumas medidas com a equipa que farão uma grande diferença este ano. Penso que tudo vai correr bem. Eles estão a ouvir mais agora e Toprak é a pessoa certa para fazer isso acontecer. Estão a apostar tudo nele".



"Para mim, é claro: se ele consegue, eu também consigo", sublinha o inglês. "Não acho que ele seja um piloto melhor do que eu. Ele é um piloto extremamente bom, não me interpretem mal. Ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. Para mim, houve sempre um ponto de interrogação por detrás de algumas coisas. Vai ser interessante ver como ele aborda o assunto. Eu era a criança de ouro quando entrei para a BMW. Mas nunca tive o pacote para me aperceber disso. Agora, o pacote global é melhor. Dei um passo para o lado e estou a passar despercebido - o que me fica bem".



O que muitas pessoas esquecem: Quando Scott Redding entrou no Campeonato do Mundo de Superbike em 2020, ficou imediatamente em segundo lugar com a Ducati. No ano seguinte, o jovem de 31 anos terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo, vencendo doze corridas para o fabricante de Borgo Panigale e terminando no pódio 37 vezes. Em 72 corridas pela BMW até à data, alcançou um segundo e dois terceiros lugares.