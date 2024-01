Razgatlioglu (BMW): "Nadie cree en esta moto"

"Conocí a mucha gente de BMW y a muchos aficionados, estoy cansado pero contento", dijo Toprak Razgatlioglu tras un agotador miércoles en la planta de BMW y en el nuevo BMW Welt de Berlín, donde se presentaron los dos equipos y los cuatro pilotos para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. "Llegué el lunes y el martes estuvimos en la planta: allí trabajan muchos turcos. He firmado con BMW, pero es como una familia. Todos me respetan y esperan verme correr. Ahora tengo una impresión mucho mejor del panorama general y puedo concentrarme en las carreras."

"Esta temporada no será fácil para mí después de cuatro años con Yamaha", dijo el Campeón del Mundo de 2021 y subcampeón en los dos últimos años. "Estoy pilotando una moto nueva, todo es nuevo para mí. Mi equipo tiene que acostumbrarse a mi estilo y yo a la moto. Siento la presión, pero tengo que demostrarlo todo en cada carrera. Tengo que acabar en el podio y ganar. En última instancia, tenemos que luchar por el título. Pero lo dejo a un lado, primero tenemos que empezar bien la temporada, subir al podio por primera vez y ganar. Luego nos centraremos en el campeonato. Tenemos que ir paso a paso".

"No estoy seguro de este año", dijo Razgatlioglu sobre sus opciones al título. "Las dos primeras pruebas del calendario son extrañas, en Phillip Island y en Cataluña hay que prestar mucha atención al neumático trasero. Allí será más difícil para nosotros".

Toprak dio sus primeras vueltas con la M1000RR en Portimao y Jerez a principios de diciembre, pero las condiciones distaban mucho de ser ideales. El miércoles y el jueves de la semana que viene se celebrará el primer gran test invernal de 2024 en Jerez, seguido de otros dos días en Portimao los días 29/30 de enero.

"Estos tests serán mucho mejores porque todo el mundo estará allí", dijo el piloto de 27 años en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "Así podré ver a los demás pilotos y sus tiempos, lo que es mucho mejor para mí. Estos tests son importantes, tengo que rodar mucho para entender y mejorar la moto. Nadie cree en esta moto ni en nuestros planes, todo el mundo dice que es una mala moto con una mala electrónica. Pero yo creo en lo que veo: no estamos lejos. Si mejoramos algunas cosas, estaremos arriba. Entonces podremos luchar con Álvaro Bautista. Tal vez eso no sea posible este año. Cuando me uní a Yamaha en 2020, gané la primera carrera, pero los resultados fueron mucho peores después de eso. Sólo cuando entendí la moto volví. Seguimos mi camino y encontramos la puesta a punto adecuada. Puede que las dos o tres primeras pruebas con BMW no sean tan buenas, pero luego volveré. El año que viene la historia será diferente".