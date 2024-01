Razgatlioglu (BMW) : "Personne ne croit en cette moto".

"J'ai rencontré beaucoup de gens de BMW et beaucoup de fans, je suis fatigué mais heureux", a raconté Toprak Razgatlioglu après un mercredi éprouvant à l'usine BMW et dans le nouveau BMW-Welt à Berlin, où les deux équipes et les quatre pilotes pour le championnat du monde de Superbike 2024 ont été présentés. "Je suis arrivé dès le lundi, le mardi nous étions à l'usine - beaucoup de Turcs y travaillent. J'ai signé avec BMW, mais c'est comme la famille. Ils me respectent tous et attendent de me voir courir. Maintenant, j'ai une bien meilleure idée de l'ensemble et je peux me concentrer sur les courses".

"Cette saison ne sera pas facile pour moi après quatre ans avec Yamaha", est conscient le champion du monde 2021 et vice-champion du monde des deux dernières années. "Je pilote une nouvelle moto, tout est nouveau pour moi. Mon équipe doit s'habituer à mon style et moi à la moto. Je ressens la pression, mais je dois tout montrer à chaque course. Je dois monter sur le podium et gagner. En fin de compte, nous devons nous battre pour le titre. Mais je mets cela de côté, nous devons d'abord bien commencer la saison, monter pour la première fois sur le podium et ensuite gagner. Ensuite, nous nous concentrerons sur le championnat. Nous devons y aller étape par étape".

"En ce qui concerne cette année, je ne suis pas sûr", a déclaré Razgatlioglu à propos de ses chances de titre. "Les deux premiers événements du calendrier sont étranges, à Phillip Island et en Catalogne, il faut faire très attention au pneu arrière. Là-bas, ce sera plus difficile pour nous".

Début décembre, Toprak a effectué ses premiers tours de roue avec la M1000RR à Portimao et à Jerez, les conditions étaient alors loin d'être idéales. La semaine prochaine, mercredi et jeudi, ce sera le premier grand test d'hiver 2024 à Jerez, suivi de deux autres jours à Portimao les 29 et 30 janvier.

"Ces tests seront bien meilleurs parce que tout le monde sera là", a déclaré le pilote de 27 ans lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Je verrai alors les autres pilotes et leurs temps au tour, c'est beaucoup mieux pour moi. Ces tests sont importants, je dois beaucoup rouler pour comprendre la moto et l'améliorer. Personne ne croit en cette moto et en nos projets, tout le monde dit que c'est une mauvaise moto avec une électronique pourrie. Mais je crois que ce que je vois - nous ne sommes pas loin. Si nous améliorons quelques choses, nous serons en tête. Nous pourrons alors nous battre avec Alvaro Bautista. Peut-être que ce n'est pas encore possible cette année. Lorsque je suis arrivé chez Yamaha en 2020, j'ai certes gagné la première course, mais les résultats ont ensuite été nettement moins bons. Ce n'est que lorsque j'ai compris la moto que je suis revenu. Nous avons suivi ma voie et trouvé les bons réglages. Peut-être que les deux ou trois premiers événements avec BMW ne seront pas aussi bons, mais ensuite je reviendrai. L'année prochaine, l'histoire sera différente".