Razgatlioglu (BMW): "Nessuno crede in questa moto".

"Ho incontrato molte persone di BMW e molti fan, sono stanco ma felice", ha detto Toprak Razgatlioglu dopo un estenuante mercoledì presso lo stabilimento BMW e il nuovo BMW Welt di Berlino, dove sono stati presentati i due team e i quattro piloti per il Campionato Mondiale Superbike 2024. "Sono arrivato lunedì e martedì siamo stati allo stabilimento, dove lavorano molti turchi. Ho firmato con BMW, ma è come una famiglia. Tutti mi rispettano e aspettano di vedermi correre. Ora ho un'impressione migliore del quadro generale e posso concentrarmi sulle gare".

"Questa stagione non sarà facile per me dopo quattro anni con la Yamaha", ha detto il campione del mondo 2021 e secondo classificato negli ultimi due anni. "Sto guidando una nuova moto, tutto è nuovo per me. La mia squadra deve abituarsi al mio stile e io devo abituarmi alla moto. Sento la pressione, ma devo dare il massimo in ogni gara. Devo finire sul podio e vincere. In definitiva, dobbiamo lottare per il titolo. Ma lo metto in secondo piano, prima dobbiamo iniziare bene la stagione, salire sul podio per la prima volta e poi vincere. Poi ci concentreremo sul campionato. Dobbiamo fare un passo alla volta".

"Non sono sicuro di quest'anno", ha detto Razgatlioglu a proposito delle sue possibilità di titolo. "I primi due eventi del calendario sono strani, a Phillip Island e in Catalogna bisogna prestare molta attenzione al pneumatico posteriore. Lì sarà più difficile per noi".

Toprak ha fatto i suoi primi giri con la M1000RR a Portimao e Jerez all'inizio di dicembre, ma le condizioni erano tutt'altro che ideali. La prossima settimana, mercoledì e giovedì, ci sarà il primo grande test invernale del 2024 a Jerez, seguito da altri due giorni a Portimao il 29/30 gennaio.

"Questi test saranno molto meglio perché ci saranno tutti", ha detto il 27enne durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. "Così potrò vedere gli altri piloti e i loro tempi sul giro, il che è molto meglio per me. Questi test sono importanti, devo girare molto per capire e migliorare la moto. Nessuno crede in questa moto e nei nostri piani, tutti dicono che è una brutta moto con una cattiva elettronica. Ma io credo in quello che vedo: non siamo lontani. Se miglioriamo alcune cose, saremo al top. Poi potremo lottare con Alvaro Bautista. Forse quest'anno non è possibile. Quando sono entrato in Yamaha nel 2020, ho vinto la prima gara, ma poi i risultati sono stati molto peggiori. Solo quando ho capito la moto sono tornato. Abbiamo seguito il mio percorso e trovato la giusta messa a punto. Forse i primi due o tre eventi con la BMW non saranno così buoni, ma poi tornerò. L'anno prossimo la storia sarà diversa".