Razgatlioglu (BMW): "Ninguém acredita nesta mota"

O estreante da BMW, Toprak Razgatlioglu, está firmemente convencido de que pode garantir lugares no pódio e vitórias para o fabricante alemão no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. "Depois, vamos concentrar-nos no título", afirma.

"Conheci muitas pessoas da BMW e muitos fãs, estou cansado mas feliz", disse Toprak Razgatlioglu após uma quarta-feira exaustiva na fábrica da BMW e no novo BMW Welt em Berlim, onde foram apresentadas as duas equipas e os quatro pilotos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. "Cheguei na segunda-feira e estivemos na fábrica na terça-feira - muitos turcos trabalham lá. Assinei com a BMW, mas é como se fosse uma família. Todos eles me respeitam e estão à espera de me ver correr. Agora tenho uma ideia muito melhor do panorama geral e posso concentrar-me nas corridas."

"Esta temporada não vai ser fácil para mim depois de quatro anos com a Yamaha", disse o Campeão do Mundo de 2021 e vice-campeão nos últimos dois anos. "Estou a pilotar uma nova moto, tudo é novo para mim. A minha equipa tem de se habituar ao meu estilo e eu tenho de me habituar à moto. Sinto a pressão, mas tenho de mostrar tudo em cada corrida. Tenho de terminar no pódio e ganhar. Em última análise, temos de lutar pelo título. Mas estou a pôr isso em segundo plano, primeiro temos de começar bem a época, terminar no pódio pela primeira vez e depois ganhar. Depois, concentrar-nos-emos no campeonato. Temos de o fazer passo a passo".

"Não tenho a certeza quanto a este ano", disse Razgatlioglu sobre as suas hipóteses de título. "Os dois primeiros eventos do calendário são estranhos, em Phillip Island e na Catalunha é preciso prestar muita atenção ao pneu traseiro. Vai ser mais difícil para nós lá".

Toprak deu as suas primeiras voltas com a M1000RR em Portimão e Jerez no início de dezembro, mas as condições estavam longe de ser as ideais. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, realiza-se o primeiro grande teste de inverno de 2024 em Jerez, seguido de mais dois dias em Portimão, a 29/30 de janeiro.

"Estes testes vão ser muito melhores porque vai estar lá toda a gente", disse o piloto de 27 anos no encontro com o SPEEDWEEK.com. "Assim, posso ver os outros pilotos e os seus tempos por volta, o que é muito melhor para mim. Estes testes são importantes, tenho de rodar muito para compreender e melhorar a mota. Ninguém acredita nesta moto e nos nossos planos, todos dizem que é uma moto má com uma eletrónica má. Mas eu acredito no que vejo - não estamos longe. Se melhorarmos algumas coisas, então estaremos no topo. Nessa altura podemos lutar com o Alvaro Bautista. Talvez isso não seja possível este ano. Quando entrei para a Yamaha em 2020, ganhei a primeira corrida, mas os resultados foram muito piores depois disso. Foi só quando entendi a moto que voltei. Seguimos o meu caminho e encontrámos a configuração certa. Talvez os primeiros dois ou três eventos com a BMW não sejam tão bons, mas depois voltarei. No próximo ano a história será diferente."