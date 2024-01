Presentación de BMW en Berlín: Fue muy especial

Alrededor de cinco semanas antes del inicio de la temporada en Phillip Island, Australia, BMW Motorrad Motorsport presentó al público en Berlín el miércoles la alineación para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Los dos equipos, ROKiT BMW Motorrad y Bonovo action, así como los cuatro pilotos oficiales Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding y Garrett Gerloff (USA) mostraron por primera vez sus BMW M1000RR con el diseño de esta temporada. El evento tuvo lugar en un lugar especial: el nuevo BMW Motorrad Welt en la planta de BMW en Berlín. Esta planta es el corazón de la producción de motocicletas y el lugar de nacimiento de la M1000RR.

Una característica especial de la presentación del equipo en Berlín: además de los invitados, los aficionados también tuvieron la oportunidad de vivir el evento en directo in situ. Muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para conseguir las codiciadas entradas gratuitas para el evento y pudieron hablar con los cuatro pilotos BMW en persona en la posterior sesión de autógrafos.



"Fue un evento absolutamente genial aquí en BMW Motorrad Welt", dijo el Director de Motorsport Marc Bongers. "Ha sido muy agradable mostrar a los jefes de equipo y a los pilotos lo que hacemos aquí en Berlín. Nunca antes lo habíamos hecho de esta forma. El ambiente entre todos los implicados era gigantesco, lo que es extremadamente importante para el rendimiento, porque tenemos esta mentalidad de un solo equipo". La propia presentación en el BMW Motorrad Welt también fue muy exitosa. Tengo confianza para la nueva temporada. Aún necesitamos algunas pruebas más, ya que el año pasado no tuvimos necesariamente las mejores condiciones. Pero nos hemos preparado mucho. Ahora no queda mucho tiempo hasta Phillip Island. Las dos primeras pruebas tendrán lugar en circuitos que no han sido necesariamente los mejores para nosotros en el pasado, pero sigo siendo optimista y creo que empezaremos con buen pie, nos llevaremos esta energía positiva con nosotros y la mantendremos durante toda la temporada."



"Siempre es interesante ver cómo se hace todo en la fábrica", dijo Scott Redding. "Es genial ver a la gente trabajando en acción. También es muy interesante ver dónde se construyen los motores y cómo lo hacen. Es agradable estar aquí y ver cómo se crea todo. Un lanzamiento también es siempre genial para lucir los colores de las motos y los trajes de cuero, junto con los compañeros y los equipos. En cuanto a la próxima temporada: Para mí, sería importante que nuestra moto fuera cada vez más competitiva. Y creo que podemos conseguirlo. Hemos hecho algunos cambios positivos y, por supuesto, Toprak se une a nosotros. También tenemos un equipo de pruebas, lo que marca una gran diferencia. Creo que vamos en la dirección correcta y eso es importante. Estaría bien volver a subir al podio este año, y más a menudo. También queremos asegurarnos de que nuestros "fines de semana malos" no lo sean tanto. El objetivo es simplemente tener un año bueno y consistente".



En 2023, Garrett Gerloff terminó el Campeonato del Mundo como el mejor piloto de BMW en duodécima posición - las expectativas para este año son significativamente mayores.