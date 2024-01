Présentation de BMW à Berlin : c'était très spécial

Environ cinq semaines avant le coup d'envoi de la saison à Phillip Island, en Australie, BMW Motorrad Motorsport a présenté au public, mercredi à Berlin, sa sélection pour le championnat du monde de Superbike 2024. Les deux équipes d'engagement, ROKiT BMW Motorrad et Bonovo action, ainsi que les quatre pilotes d'usine Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding et Garrett Gerloff (USA) y ont montré pour la première fois leur BMW M1000RR au design de cette saison. L'événement s'est déroulé dans un lieu particulier : le nouveau BMW Motorrad Welt dans l'usine BMW de Berlin. Cette usine est le cœur de la production de motos et le lieu de naissance de la M1000RR.

Une particularité de la présentation de l'équipe à Berlin : outre les invités, les fans ont également eu la possibilité de vivre l'événement en direct sur place. Nombre d'entre eux ont profité de l'occasion pour s'assurer les billets gratuits tant convoités pour l'événement et ont pu s'entretenir personnellement avec les quatre pilotes BMW lors de la séance d'autographes qui a suivi.



"C'était un événement absolument cool ici dans le monde de BMW Motorrad", a déclaré Marc Bongers, directeur du sport automobile. "C'était très agréable de montrer aux team managers et aux pilotes ce que nous faisons ici à Berlin. Nous n'avions jamais fait cela auparavant sous cette forme. L'ambiance entre tous les participants était gigantesque, ce qui est extrêmement important pour la performance, car nous avons cet esprit d'équipe. La présentation elle-même dans le BMW Motorrad Welt était également très réussie. Je suis confiant pour la nouvelle saison. Nous avons encore besoin de quelques tests, nous n'avons pas forcément eu les meilleures conditions l'année dernière. Mais nous avons préparé un certain nombre de choses. Il ne reste plus beaucoup de temps avant Phillip Island. Les deux premiers événements se déroulent certes sur des circuits qui n'ont pas forcément été notre meilleur terrain de jeu par le passé, mais je suis néanmoins optimiste quant à notre capacité à prendre un bon départ, à emporter cette énergie positive et à la porter tout au long de la saison".



"Voir sur place, à l'usine, comment tout est fabriqué est toujours intéressant", a raconté Scott Redding. "C'est génial de voir les gens en action dans leur travail. C'est aussi très intéressant de voir où les moteurs sont construits et comment ils le font. C'était agréable d'être ici et d'observer comment tout est créé. Un launch est aussi toujours génial pour présenter les couleurs des motos et des combinaisons en cuir, avec les coéquipiers et les équipes. En ce qui concerne la saison à venir : pour moi, il serait important que notre moto soit constamment plus compétitive. Et je pense que nous pouvons y parvenir. Nous avons fait quelques changements positifs, et bien sûr Toprak vient s'ajouter à la liste. Nous avons aussi une équipe de test, ce qui fait une grande différence. Je pense que nous allons dans la bonne direction, et c'est important. Ce serait bien d'être à nouveau sur le podium cette année, et plus souvent. Nous voulons aussi faire en sorte que nos 'mauvais week-ends' ne soient pas si mauvais. L'objectif est simplement d'avoir une bonne année, constante".



En 2023, Garrett Gerloff a terminé le championnat du monde à la douzième place en tant que meilleur pilote BMW - les exigences pour cette année sont nettement plus élevées.