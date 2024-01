Presentazione BMW a Berlino: è stato molto speciale

A circa cinque settimane dall'apertura della stagione a Phillip Island, in Australia, mercoledì BMW Motorrad Motorsport ha presentato al pubblico di Berlino la formazione per il Campionato Mondiale Superbike 2024. I due team, ROKiT BMW Motorrad e Bonovo action, così come i quattro piloti ufficiali Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff (USA) hanno mostrato per la prima volta la loro BMW M1000RR nel design di questa stagione. L'evento si è svolto in un luogo speciale: il nuovo BMW Motorrad Welt presso lo stabilimento BMW di Berlino. Questo stabilimento è il cuore della produzione di moto e il luogo di nascita della M1000RR.

Una caratteristica speciale della presentazione del team a Berlino: oltre agli ospiti invitati, anche i fan hanno avuto l'opportunità di vivere l'evento in diretta sul posto. Molti di loro hanno colto l'occasione per assicurarsi gli ambiti biglietti gratuiti per l'evento e hanno potuto parlare di persona con i quattro piloti BMW durante la successiva sessione di autografi.



"È stato un evento assolutamente fantastico qui al BMW Motorrad Welt", ha detto il Direttore Motorsport Marc Bongers. "È stato davvero bello mostrare ai team manager e ai piloti cosa facciamo qui a Berlino. Non l'avevamo mai fatto prima in questa forma. L'atmosfera tra tutti i partecipanti era gigantesca, il che è estremamente importante per le prestazioni, perché abbiamo una mentalità da squadra unica". Anche la presentazione al BMW Motorrad Welt ha avuto molto successo. Sono fiducioso per la nuova stagione. Abbiamo ancora bisogno di alcuni test, perché l'anno scorso non c'erano necessariamente le condizioni migliori. Ma ci siamo preparati molto. Ora non manca molto a Phillip Island. I primi due eventi si svolgeranno su piste che non sono state necessariamente le nostre migliori in passato, ma sono comunque ottimista sul fatto che inizieremo bene, porteremo con noi questa energia positiva e la porteremo avanti per tutta la stagione".



"È sempre interessante vedere come tutto viene realizzato in fabbrica", ha dichiarato Scott Redding. "È bello vedere le persone al lavoro in azione. È anche molto interessante vedere dove vengono costruiti i motori e come vengono realizzati. È stato bello essere qui e vedere come tutto viene creato. Un lancio è sempre bello anche per mostrare i colori delle moto e le tute in pelle, insieme ai compagni di squadra e ai team. Per quanto riguarda la prossima stagione: per me sarebbe importante che la nostra moto fosse sempre più competitiva. E credo che possiamo riuscirci. Abbiamo apportato alcuni cambiamenti positivi e, naturalmente, Toprak si è unito a noi. Abbiamo anche un test team, il che fa una grande differenza. Penso che stiamo andando nella giusta direzione e questo è importante. Sarebbe bello salire sul podio anche quest'anno, e più spesso. Vogliamo anche fare in modo che i nostri "fine settimana negativi" non siano così negativi. L'obiettivo è semplicemente quello di avere un anno buono e costante".



Nel 2023, Garrett Gerloff ha concluso il Campionato del Mondo come miglior pilota BMW al dodicesimo posto: le aspettative per quest'anno sono decisamente più alte.