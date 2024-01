Apresentação da BMW em Berlim: foi muito especial

Na quarta-feira, a BMW apresentou as suas duas equipas do Campeonato do Mundo de Superbike, a ROKiT BMW Motorrad e a Bonovo. Com Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff, quatro fortes pilotos estão sob contrato.

Cerca de cinco semanas antes da abertura da época em Phillip Island, na Austrália, a BMW Motorrad Motorsport apresentou ao público, na quarta-feira, em Berlim, o alinhamento para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. As duas equipas, ROKiT BMW Motorrad e Bonovo action, bem como os quatro pilotos de fábrica Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff (EUA) mostraram pela primeira vez a sua BMW M1000RR com o design desta temporada. O evento teve lugar num local especial: o novo BMW Motorrad Welt na fábrica da BMW em Berlim. Esta fábrica é o coração da produção de motos e o local de nascimento da M1000RR.

Uma caraterística especial da apresentação da equipa em Berlim: para além dos convidados, os fãs também tiveram a oportunidade de viver o evento ao vivo no local. Muitos deles aproveitaram a oportunidade para garantir os cobiçados bilhetes gratuitos para o evento e puderam falar pessoalmente com os quatro pilotos da BMW na sessão de autógrafos que se seguiu.



"Foi um evento absolutamente fantástico aqui na BMW Motorrad Welt", disse o Diretor de Desportos Motorizados Marc Bongers. "Foi muito bom mostrar aos chefes de equipa e aos pilotos o que fazemos aqui em Berlim. Nunca o tínhamos feito antes desta forma. A atmosfera entre todos os envolvidos era gigantesca, o que é extremamente importante para o desempenho, porque temos esta mentalidade de equipa única. A própria apresentação na BMW Motorrad Welt também foi muito bem sucedida. Estou confiante para a nova época. Ainda precisamos de mais alguns testes, pois não tivemos necessariamente as melhores condições no ano passado. Mas preparámo-nos bastante. Agora não falta muito tempo até Phillip Island. Os dois primeiros eventos terão lugar em pistas de corrida que não foram necessariamente as nossas melhores no passado, mas continuo otimista de que vamos começar bem, levar esta energia positiva connosco e levá-la ao longo da época."



"É sempre interessante ver como tudo é feito na fábrica", disse Scott Redding. "É ótimo ver as pessoas a trabalhar em ação. Também é muito interessante ver onde são construídos os motores e como o fazem. Foi bom estar aqui e ver como tudo é criado. Um lançamento também é sempre bom para mostrar as cores das motos e os fatos de cabedal, juntamente com os colegas de equipa e as equipas. Quanto à próxima época: Para mim, seria importante que a nossa mota fosse cada vez mais competitiva. E penso que podemos conseguir isso. Fizemos algumas alterações positivas e, claro, o Toprak junta-se a nós. Também temos uma equipa de testes, o que faz uma grande diferença. Penso que estamos a ir na direção certa e isso é importante. Seria bom estar no pódio novamente este ano, e mais vezes. Também queremos ter a certeza de que os nossos "fins-de-semana maus" não são assim tão maus. O objetivo é simplesmente ter um ano bom e consistente".



Em 2023, Garrett Gerloff terminou o Campeonato do Mundo como o melhor piloto da BMW, em décimo segundo lugar - as expectativas para este ano são significativamente mais elevadas.