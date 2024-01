Shaun Muir (BMW) : "Une différence comme le jour et la nuit".

Mardi déjà, Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding et Garrett Gerloff étaient invités à l'usine BMW Motorrad de Berlin, avant la présentation de l'équipe mercredi. Lors d'une séance d'autographes exclusive, les employés de l'usine ont eu l'occasion de rencontrer personnellement leurs collègues pilotes de course. En retour, les pilotes ont eu un aperçu plus détaillé de la fabrication des motos, y compris de leurs machines de course, lors d'une visite de l'usine.

La présentation de l'équipe a eu lieu au BMW Motorrad Welt, le nouveau siège de la marque à Berlin qui ouvrira ses portes à l'automne 2023.



"Un lieu exceptionnel pour une telle présentation", a déclaré Shaun Muir, chef de l'équipe ROKiT de Razgatlioglu et van der Mark. "Il incarne l'esprit de ce que BMW Motorrad veut réaliser et je suis très fier d'en faire partie. La visite de l'usine était sensationnelle. Un grand merci à tous, à tout le monde dans l'usine, ils nous ont chaleureusement accueillis".

"Il est clair que la combinaison de Michael et Toprak apporte quelques qualités particulières", a déclaré l'Anglais à propos de la saison qui débute fin février en Australie. "C'est quelque chose que nous attendons avec impatience. Nous pouvons déjà voir ce dont Toprak a besoin en termes de package et de moto. C'est un peu différent. Pas grand-chose, nous devons juste nous diriger dans une direction légèrement différente pour donner à Toprak ce dont il a besoin. Il s'agit de lui permettre d'exploiter ses points forts : le freinage brutal, l'entrée en virage, l'équilibre sur la moto. Quelque chose dont nous savons qu'il peut bien fonctionner avec la M1000RR".

"Nous voulons être forts pour le début de la saison et nous battre pour le podium en Australie", a souligné Muir. "Pourrons-nous monter sur le podium ? C'est une question difficile. Toprak pense qu'il en est capable. Et nous lui donnons tout le soutien nécessaire pour y parvenir. Michael a manqué une grande partie des deux dernières saisons. Il ne sous-estime pas les tâches à venir, mais il est définitivement prêt pour ce défi. J'ai le sentiment que Toprak peut tirer de nombreux points forts de Michael. J'ai hâte de le voir, car nous avons vu à quel point Michael peut être fort quand tout va bien. La moto s'améliore et il y a une équipe de développement qui soutient. Entre la façon dont le projet a commencé en 2019 et là où nous en sommes maintenant, il y a une différence comme le jour et la nuit. J'espère que nous pourrons en profiter et être récompensés pour notre travail".