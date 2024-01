Shaun Muir (BMW): "Una differenza come la notte e il giorno".

Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff sono stati ospiti della fabbrica BMW Motorrad di Berlino martedì, prima della presentazione della squadra avvenuta mercoledì. Durante un'esclusiva sessione di autografi, i dipendenti della fabbrica hanno avuto l'opportunità di incontrare personalmente i loro colleghi di gara. In cambio, i piloti hanno potuto fare un tour della fabbrica per conoscere più da vicino la produzione delle moto, comprese le loro macchine da corsa.

La presentazione del team ha avuto luogo presso il BMW Motorrad Welt, la nuova sede del marchio a Berlino, che aprirà nell'autunno del 2023.



"Un luogo eccezionale per una presentazione come questa", ha commentato Shaun Muir, Team Principal del team ROKiT guidato da Razgatlioglu e van der Mark. "Incarna lo spirito di ciò che BMW Motorrad vuole raggiungere e sono molto orgoglioso di farne parte. Il tour della fabbrica è stato sensazionale. Un grande ringraziamento a tutti i dipendenti della fabbrica, che ci hanno fatto sentire i benvenuti".

"È chiaro che la combinazione di Michael e Toprak offre qualità speciali", ha detto l'inglese a proposito della stagione che inizierà in Australia a fine febbraio. "È una cosa che non vediamo l'ora di fare. Possiamo già vedere di cosa ha bisogno Toprak in termini di pacchetto e di moto. È un po' diverso. Non molto, dobbiamo solo orientarci in una direzione leggermente diversa per dare a Toprak ciò di cui ha bisogno. Si tratta di permettergli di sfruttare i suoi punti di forza: frenata brusca, ingresso in curva, equilibrio sulla moto. Qualcosa che sappiamo funzionare bene con la M1000RR".

"Vogliamo prepararci al meglio per l'inizio della stagione e lottare per il podio in Australia", ha sottolineato Muir. "Se riusciremo a salire sul podio? È una domanda difficile. Toprak pensa di poterlo fare. E noi gli diamo tutto il nostro appoggio per riuscirci". Michael ha saltato gran parte delle ultime due stagioni. Non sta sottovalutando i compiti che lo attendono, ma è sicuramente pronto per questa sfida. Ho la sensazione che Toprak possa tirare fuori da Michael molti punti di forza. Non vedo l'ora di vederlo, perché abbiamo visto quanto Michael possa essere forte quando le cose vanno bene. La moto sta migliorando sempre di più e c'è un team di sviluppo che lo supporta. C'è una differenza sostanziale tra l'inizio del progetto nel 2019 e la situazione attuale. Spero che riusciremo a capitalizzare questo aspetto e ad essere ricompensati per il nostro lavoro".