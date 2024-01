Shaun Muir (BMW): "Uma diferença como a noite e o dia"

Há muito otimismo na BMW quanto ao sucesso do passo em frente no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O Diretor da Equipa ROKiT, Shaun Muir, está convencido de que Toprak Razgatlioglu desempenhará um papel importante nesse sentido.

por Peter Fuchs - Automatic translation from German

Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff foram convidados da fábrica da BMW Motorrad em Berlim na terça-feira, antes da apresentação da equipa na quarta-feira. Numa sessão de autógrafos exclusiva, os funcionários da fábrica tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente os seus colegas de corrida. Em troca, os pilotos tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada à fábrica para conhecerem de perto a produção das motos, incluindo as suas máquinas de competição.

A apresentação da equipa teve lugar na BMW Motorrad Welt, a nova casa da marca em Berlim, que será inaugurada no outono de 2023.



"Um local extraordinário para uma apresentação como esta", elogiou Shaun Muir, Diretor de Equipa da equipa ROKiT liderada por Razgatlioglu e van der Mark. "É o epítome do espírito do que a BMW Motorrad quer alcançar e estou muito orgulhoso por fazer parte dele. A visita à fábrica foi sensacional. Um grande obrigado a todos, a toda a gente da fábrica, fizeram-nos sentir muito bem-vindos."

"É claro que a combinação de Michael e Toprak traz algumas qualidades especiais", disse o inglês sobre a temporada que começa na Austrália no final de fevereiro. "É algo pelo qual estamos ansiosos. Já podemos ver o que Toprak precisa em termos de pacote e de mota. É um pouco diferente. Não muito, apenas temos de seguir numa direção ligeiramente diferente para dar a Toprak o que ele precisa. Trata-se de lhe permitir jogar com os seus pontos fortes: travagem brusca, entrada em curva, equilíbrio na moto. Algo que sabemos que pode funcionar bem com a M1000RR."

"Queremos preparar-nos bem para o início da época e lutar pelo pódio na Austrália," sublinhou Muir. "Conseguiremos terminar no pódio? Essa é uma pergunta difícil. Toprak acha que sim. E estamos a dar-lhe todo o nosso apoio para que isso aconteça. O Michael perdeu grande parte das duas últimas épocas. Ele não está a subestimar as tarefas que tem pela frente, mas está definitivamente pronto para este desafio. Tenho a sensação de que Toprak pode tirar muitos pontos fortes de Michael. Estou ansioso por ver isso, porque já vimos como o Michael pode ser forte quando as coisas estão a correr bem. A moto está cada vez melhor e há uma equipa de desenvolvimento para o apoiar. Há uma diferença noturna e diurna entre a forma como o projeto começou em 2019 e onde estamos agora. Espero que possamos capitalizar isso e sermos recompensados pelo nosso trabalho."