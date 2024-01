Razgatlioglu: "El freno motor del BMW es increíble"

Con la excepción de BMW, todas las fábricas del Campeonato del Mundo de Superbikes confían en una unidad de control electrónico del motor y en el software de Magneti Marelli. El fabricante alemán confía en su propio producto, desarrollado conjuntamente con Bosch.



A lo largo de los años, la electrónica de BMW ha sido criticada repetidamente por los pilotos, y el recién llegado Toprak Razgatlioglu se mostró correspondientemente entusiasmado antes de su debut en Portimao a principios de diciembre.

"Nadie cree en esta moto ni en nuestros planes, todo el mundo dice que es una moto mala con una electrónica pésima", declaró el turco a SPEEDWEEK.com en la presentación de BMW en Berlín.

¿Puede frenar tan fuerte con la BMW como con la Kawasaki y la Yamaha? "Más fuerte que con la Kawasaki y muy parecido a la Yamaha", dijo Razgatlioglu. "Cuando la rueda trasera se eleva en el aire al frenar y luego vuelve al asfalto, la moto todavía no se comporta como la Yamaha. Esto tiene que ver con la configuración de la electrónica. Si lo conseguimos rápidamente, intentaré frenar aún más fuerte que con la Yamaha, porque el freno motor de la BMW funciona increíblemente bien. Cuando entro en un ángulo de inclinación en los frenos, la moto es fácil de desacelerar, me ayuda con el frenado. El freno motor de la Yamaha es mucho menos potente, ayuda menos a frenar. Claro, siempre he frenado como un loco, pero la BMW es completamente diferente. Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en la puesta a punto, pero en general el freno motor y el control de tracción funcionan muy bien."

Antes de que el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 comience el último fin de semana de febrero en Australia, Toprak y los otros tres ases de BMW aún tienen seis días de pruebas por delante: el 24/25 de enero en Jerez, el 29/30 de enero en Portimao y el 19/20 de febrero en Phillip Island.



El nuevo equipo de pruebas de BMW, con el ex campeón del mundo Sylvain Guintoli y Bradley Smith, también estará presente en las citas europeas.

"Es muy bueno que BMW cuente con pilotos de pruebas tan fuertes", elogia Toprak. "Mejoraremos la moto juntos. Michael van der Mark, Scott Redding y Garrett Gerloff son también pilotos muy buenos y experimentados, y estoy muy contento de trabajar con ellos. Cuando trabajamos juntos, ganamos juntos. También me ayudan a mejorar mi inglés, en alemán solo sé 'Achtung Fahrerlager'. Lo aprendí en 2011 y 2012 en el campeonato alemán, así que tiene que ser suficiente."