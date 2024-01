Razgatlioglu : "Le frein moteur de la BMW est incroyable".

À l'exception de BMW, toutes les usines du championnat du monde de Superbike misent sur une commande moteur électronique et un logiciel de Magneti Marelli. Le constructeur allemand fait confiance à son propre produit, développé en collaboration avec Bosch.



Au fil des années, l'électronique BMW a été critiquée à maintes reprises par les pilotes, le nouveau venu Toprak Razgatlioglu était donc impatient avant sa première début décembre à Portimao.

"Personne ne croit en cette moto et en nos projets, tout le monde dit que c'est une mauvaise moto avec une électronique pourrie", a raconté le Turc à SPEEDWEEK.com lors de la présentation de BMW à Berlin.

Peut-il freiner aussi fort avec la BMW qu'avec la Kawasaki et la Yamaha ? "Plus dur qu'avec la Kawasaki et très similaire à la Yamaha", a constaté Razgatlioglu. "Lorsque la roue arrière s'élève dans les airs au freinage et qu'elle retombe ensuite sur l'asphalte, la moto ne se comporte pas encore comme la Yamaha. C'est lié au réglage de l'électronique. Si nous y parvenons rapidement, j'essaierai de freiner encore plus fort qu'avec la Yamaha, car le frein moteur de la BMW fonctionne incroyablement bien. Quand je m'incline sur le frein, la moto décélère facilement, cela m'aide à freiner. Le frein moteur de la Yamaha est beaucoup plus faible, il aide moins au freinage. Bien sûr, j'ai toujours freiné comme un fou, mais la BMW est très différente. Bien sûr, nous devons encore travailler sur les réglages fins, mais en général, le frein moteur et le contrôle de traction fonctionnent très bien".

Avant le début du Championnat du monde Superbike 2024 le dernier week-end de février en Australie, Toprak et les trois autres as de BMW ont encore six jours d'essais devant eux : les 24 et 25 janvier à Jerez, les 29 et 30 janvier à Portimao et les 19 et 20 février à Phillip Island.



Lors de ces rendez-vous en Europe, la nouvelle équipe de test de BMW, composée de l'ex-champion du monde Sylvain Guintoli et de Bradley Smith, sera également présente pour apporter son aide.

"C'est une très bonne chose que BMW ait des pilotes d'essai aussi forts", se félicite Toprak. "Nous allons améliorer la moto ensemble. Michael van der Mark, Scott Redding et Garrett Gerloff sont également de très bons pilotes expérimentés, je suis très heureux de pouvoir travailler avec eux. Si nous travaillons ensemble, nous gagnerons ensemble. Ils m'aident aussi à améliorer mon anglais, en allemand je ne connais que 'Achtung Fahrerlager'. J'ai appris cela en 2011 et 2012 dans le championnat allemand, cela doit suffire".