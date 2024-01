Razgatlioglu: "Il freno motore della BMW è incredibile".

Con l'eccezione di BMW, tutti gli stabilimenti del Campionato Mondiale Superbike si affidano a un'unità di controllo elettronico del motore e al software di Magneti Marelli. Il costruttore tedesco si affida al proprio prodotto, sviluppato in collaborazione con Bosch.



Nel corso degli anni, l'elettronica BMW è stata ripetutamente criticata dai piloti e il nuovo arrivato Toprak Razgatlioglu si è detto entusiasta del suo debutto a Portimao all'inizio di dicembre.

"Nessuno crede in questa moto e nei nostri progetti, tutti dicono che è una brutta moto con un'elettronica pessima", ha detto il turco a SPEEDWEEK.com durante la presentazione BMW a Berlino.

Riuscirà a frenare con la BMW come con la Kawasaki e la Yamaha? "Più forte che con la Kawasaki e molto simile alla Yamaha", ha detto Razgatlioglu. "Quando la ruota posteriore si solleva in aria in frenata e poi torna sull'asfalto, la moto non si comporta ancora come la Yamaha. Questo ha a che fare con la regolazione dell'elettronica. Se riusciamo a risolvere rapidamente il problema, cercherò di frenare ancora più forte che con la Yamaha, perché il freno motore della BMW funziona incredibilmente bene. Quando mi metto in un angolo di piega sui freni, la moto è facile da decelerare e mi aiuta a frenare. Il freno motore della Yamaha è molto meno potente e mi aiuta meno a frenare. Certo, ho sempre frenato come un matto, ma la BMW è completamente diversa. Naturalmente dobbiamo ancora lavorare sulla messa a punto, ma in generale il freno motore e il controllo di trazione funzionano molto bene".

Prima che il Campionato Mondiale Superbike 2024 inizi l'ultimo fine settimana di febbraio in Australia, Toprak e gli altri tre assi BMW hanno ancora sei giorni di test davanti a loro: il 24/25 gennaio a Jerez, il 29/30 gennaio a Portimao e il 19/20 febbraio a Phillip Island.



Anche il nuovo test team BMW, composto dall'ex campione del mondo Sylvain Guintoli e da Bradley Smith, sarà a disposizione per aiutare nelle date europee.

"È molto positivo che la BMW abbia dei collaudatori così forti", ha dichiarato Toprak. "Miglioreremo la moto insieme. Anche Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff sono piloti molto bravi ed esperti e sono molto felice di lavorare con loro. Quando lavoriamo insieme, vinciamo insieme. Mi aiutano anche a migliorare il mio inglese, in tedesco conosco solo "Achtung Fahrerlager". L'ho imparato nel 2011 e nel 2012 nel campionato tedesco, quindi deve essere sufficiente".