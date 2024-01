Razgatlioglu: "O travão motor do BMW é incrível"

No início de dezembro, o recém-chegado à BMW Toprak Razgatlioglu completou as suas primeiras voltas com a M1000RR em Portimão e Jerez. O que o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike diz sobre a eletrónica do fabricante alemão.

Com exceção da BMW, todas as fábricas do Campeonato do Mundo de Superbike dependem de uma unidade de controlo eletrónico do motor e do software da Magneti Marelli. O fabricante alemão confia no seu próprio produto, que foi desenvolvido em conjunto com a Bosch.



Ao longo dos anos, a eletrónica da BMW tem sido repetidamente criticada pelos pilotos, e o recém-chegado Toprak Razgatlioglu estava igualmente entusiasmado antes da sua estreia em Portimão, no início de dezembro.

"Ninguém acredita nesta moto e nos nossos planos, todos dizem que é uma moto má com uma eletrónica péssima", disse o turco à SPEEDWEEK.com na apresentação da BMW em Berlim.

Será que ele consegue travar tão forte com a BMW como com a Kawasaki e a Yamaha? "Mais forte do que com a Kawasaki e muito semelhante à Yamaha", disse Razgatlioglu. "Quando a roda traseira se eleva no ar durante a travagem e depois volta para o asfalto, a moto ainda não se comporta como a Yamaha. Isto tem a ver com a configuração da eletrónica. Se conseguirmos acertar isto rapidamente, vou tentar travar ainda mais forte do que com a Yamaha - porque o travão motor da BMW funciona incrivelmente bem. Quando entro num ângulo de inclinação nos travões, a moto é fácil de desacelerar, o que me ajuda na travagem. O travão motor da Yamaha é muito menos potente e ajuda menos na travagem. Claro, sempre travei como um louco, mas a BMW é completamente diferente. Claro que ainda temos de trabalhar na afinação, mas de um modo geral o travão motor e o controlo de tração funcionam muito bem."

Antes do início do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, no último fim de semana de fevereiro na Austrália, Toprak e os outros três ases da BMW ainda têm seis dias de testes pela frente: a 24/25 de janeiro em Jerez, a 29/30 de janeiro em Portimão e a 19/20 de fevereiro em Phillip Island.



A nova equipa de testes da BMW, composta pelo ex-campeão do mundo Sylvain Guintoli e Bradley Smith, também estará disponível para ajudar nas datas europeias.

"É muito bom que a BMW tenha pilotos de testes tão fortes", elogia Toprak. "Vamos melhorar a mota em conjunto. Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff são também pilotos muito bons e experientes e estou muito contente por trabalhar com eles. Quando trabalhamos juntos, ganhamos juntos. Eles também me ajudam a melhorar o meu inglês, pois em alemão só sei "Achtung Fahrerlager". Aprendi isso em 2011 e 2012 no campeonato alemão, por isso tem de ser suficiente".