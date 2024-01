Michael van der Mark (BMW) : "Les trois mêmes à l'avant".

Le dossier médical de Michael van der Mark remplit des volumes et plusieurs chapitres se sont ajoutés depuis son passage chez BMW. Ainsi, en mars 2022, alors qu'il s'entraînait sur son VTT, le pilote désormais âgé de 31 ans a fait une chute si malencontreuse qu'il s'est fracturé le tibia et le péroné à plusieurs reprises. Lors de highsiders à Estoril en mai 2022 et lors de sa course à domicile à Assen en avril 2023, il s'est cassé les cuisses à trois reprises au total.

"Je me sens à cent pour cent en forme et je peux à nouveau tout faire comme avant mes blessures", a déclaré le Néerlandais lors de la présentation de l'équipe BMW mercredi à Berlin. "J'ai un nouveau coéquipier qui semble être rapide - donc je suis impatient. La moto s'améliore de plus en plus, Toprak pousse le projet encore plus loin. Nous voulons gagner des courses et monter sur le podium le plus tôt possible. Tout le monde sait que BMW est une grande entreprise. Nous avons eu une super visite de l'usine et je dois dire que c'est vraiment impressionnant. C'était aussi génial de voir où ils préparent les moteurs de course - je suis prêt à commencer la saison".

En termes de préparation, BMW reprendra la piste la semaine prochaine, les 24 et 25 janvier, van der Mark et Razgatlioglu effectueront des essais à Jerez, tout comme le duo Bonovo Scott Redding et Garrett Gerloff, ainsi que les pilotes d'essai Sylvain Guintoli et Bradley Smith.

"BMW a déjà fait un grand pas en avant à la fin de l'année dernière", a souligné van der Mark lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Maintenant, nous devons assembler les pièces correctement. Quand nous roulerons avec les autres, nous verrons où nous en sommes".

Pour 2024, il y aura deux changements marquants dans le règlement : La capacité du réservoir sera réduite de 24 à 21 litres et il y aura pour la première fois un poids minimum obligatoire pour l'ensemble moto/pilote en pleine possession de ses moyens.

"Le réservoir plus petit va nous aider parce que cela va nous permettre d'adapter la position de conduite", a expliqué van der Mark. "Nous pouvons descendre un peu avec la position d'assise, jusqu'à présent il n'y avait pas de place à cause du réservoir. C'est positif pour nous - nous pouvons jouer davantage avec les réglages, car cela modifie la répartition du poids. Nous ne connaîtrons l'impact exact des modifications du règlement qu'après quelques courses, c'est difficile à prédire".

Verrons-nous en 2024 les mêmes pilotes devant que l'année dernière ? "Oui", Michael en est convaincu. "Nous parlons d'Alvaro Bautista. Jonathan Rea a aussi l'air rapide sur la Yamaha. Et Toprak sera lui aussi rapide. Tout au long de la saison, les trois mêmes seront devant. Mais il y a beaucoup de pilotes qui peuvent se battre pour les podiums".