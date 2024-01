Michael van der Mark (BMW): "Gli stessi tre davanti".

Dopo due anni di gravi infortuni, Michael van der Mark è finalmente di nuovo in forma e si appresta ad affrontare il Campionato Mondiale Superbike 2024 con il morale alto: "Molti piloti lotteranno per il podio", è convinto.

La cartella clinica di Michael van der Mark è piena di volumi, e diversi capitoli sono stati aggiunti dopo il suo passaggio alla BMW. Nel marzo 2022, l'ormai 31enne è stato vittima di una sfortunata caduta in mountain bike durante l'allenamento che gli ha provocato diverse fratture alla tibia e al perone. In occasione della Highsiders di Estoril nel maggio 2022 e della gara di casa ad Assen nell'aprile 2023, si è rotto la coscia per un totale di tre volte.

"Mi sento in forma al cento per cento e posso fare di nuovo tutto quello che facevo prima dei miei infortuni", ha detto l'olandese alla presentazione della squadra BMW a Berlino mercoledì. "Ho un nuovo compagno di squadra che sembra essere veloce, quindi non vedo l'ora. La moto sta migliorando sempre di più, Toprak sta spingendo il progetto ancora di più. Vogliamo vincere le gare e salire sul podio il prima possibile. Tutti sanno che la BMW è una grande azienda. Abbiamo fatto un giro della fabbrica e devo dire che è davvero impressionante. È stato anche bello vedere dove preparano i motori da corsa: sono pronto per iniziare la stagione".

Per prepararsi, la BMW tornerà in pista la prossima settimana, con van der Mark e Razgatlioglu, oltre alla coppia di Bonovo Scott Redding e Garrett Gerloff e ai collaudatori Sylvain Guintoli e Bradley Smith che proveranno a Jerez il 24 e 25 gennaio.

"BMW ha già fatto un grande passo avanti alla fine dello scorso anno", ha sottolineato van der Mark in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ora dobbiamo mettere insieme i pezzi nel modo giusto. Quando correremo insieme agli altri, vedremo a che punto siamo".

Per il 2024 sono previste due importanti modifiche alle regole: La capacità del serbatoio sarà ridotta da 24 a 21 litri e, per la prima volta, ci sarà un peso minimo prescritto per la combinazione di moto e pilota in kit completo.

"Il serbatoio più piccolo ci aiuterà perché ci permetterà di regolare la posizione di guida", ha spiegato van der Mark. "Possiamo abbassare un po' la posizione di seduta, perché finora non c'era spazio a causa del serbatoio. Questo è positivo per noi: possiamo giocare di più con l'assetto perché cambia la distribuzione dei pesi. Non sapremo esattamente quale sarà l'effetto delle modifiche regolamentari se non dopo qualche gara, è difficile fare previsioni".

Nel 2024 vedremo in testa gli stessi piloti dell'anno scorso? "Sì", è convinto Michael. "Stiamo parlando di Alvaro Bautista. Anche Jonathan Rea sembra veloce sulla Yamaha. Anche Toprak sarà veloce. Gli stessi tre saranno in testa per tutta la stagione. Ma ci sono molti piloti che possono lottare per il podio".