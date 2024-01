Michael van der Mark (BMW): "Os mesmos três na frente".

Depois de dois anos de lesões graves, Michael van der Mark está finalmente em forma e está muito animado para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. "Muitos pilotos vão lutar pelos lugares do pódio", está convencido.

O dossier médico de Michael van der Mark é volumoso, e vários capítulos foram acrescentados desde a sua transferência para a BMW. Em março de 2022, o piloto de 31 anos teve uma queda tão infeliz na sua bicicleta de montanha durante os treinos que partiu várias vezes a tíbia e o perónio. Na Highsiders, no Estoril, em maio de 2022, e na sua corrida caseira, em Assen, em abril de 2023, partiu a coxa três vezes no total.

"Sinto-me cem por cento em forma e posso voltar a fazer tudo como fazia antes das minhas lesões", disse o holandês na apresentação da equipa BMW em Berlim, na quarta-feira. "Tenho um novo companheiro de equipa que parece ser rápido - por isso estou ansioso por isso. A moto está a ficar cada vez melhor, Toprak está a impulsionar ainda mais o projeto. Queremos ganhar corridas e estar no pódio o mais rapidamente possível. Toda a gente sabe que a BMW é uma grande empresa. Fizemos uma visita guiada à fábrica e devo dizer que é realmente impressionante. Também foi ótimo ver onde preparam os motores de corrida - estou pronto para começar a época."

Como preparação, a BMW vai voltar à pista na próxima semana, com van der Mark e Razgatlioglu, bem como a dupla da Bonovo Scott Redding e Garrett Gerloff e os pilotos de testes Sylvain Guintoli e Bradley Smith a testarem em Jerez a 24 e 25 de janeiro.

"A BMW já deu um grande passo em frente no final do ano passado", sublinhou van der Mark numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Agora temos de juntar as peças corretamente. Quando andarmos juntos com os outros, veremos em que pé estamos."

Há duas mudanças significativas nas regras para 2024: A capacidade do depósito será reduzida de 24 para 21 litros e, pela primeira vez, haverá um peso mínimo prescrito para a combinação de mota e piloto com o equipamento completo.

"O depósito mais pequeno vai ajudar-nos porque nos vai permitir ajustar a posição de condução", explicou van der Mark. "Podemos baixar um pouco a posição do assento, pois até agora não havia espaço por causa do depósito. Isto é positivo para nós - podemos brincar mais com a configuração porque altera a distribuição do peso. Só saberemos exatamente o efeito que as alterações das regras terão depois de algumas corridas, é difícil de prever."

Será que em 2024 vamos ver os mesmos pilotos na frente que no ano passado? "Sim", Michael está convencido. "Estamos a falar de Álvaro Bautista. Jonathan Rea também parece rápido na Yamaha. E Toprak também vai ser rápido. Os mesmos três vão estar na frente durante toda a época. Mas há muitos pilotos que podem lutar pelos lugares do pódio."