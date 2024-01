Scott Redding (31): "BMW quería comprar el éxito"

En 2023, BMW trajo el tercer modelo de homologación para el Campeonato del Mundo de Superbike en cinco años; con ROKiT BMW Motorrad (SMR) y Bonovo action, tienen dos buenos equipos; con Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding y Garrett Gerloff, cuatro pilotos muy rápidos tienen contrato esta temporada. No se debe al compromiso de los alemanes que aún no hayan conseguido alcanzar a los punteros.

2023 fue un punto bajo: Gerloff terminó el Campeonato del Mundo como mejor piloto BMW en duodécima posición, y sólo Honda sumó menos puntos en el Campeonato de Constructores.

Partidarios y detractores de BMW se preguntan: ¿A qué se debe esto? En campeonatos con reglamentos casi de serie, la S1000RR y su sucesora, la M1000RR, han sido la referencia durante años. Falta, por tanto, el último pero decisivo paso que técnicamente se requiere para el campeonato del mundo.

"Durante los últimos cinco años han intentado comprar los resultados con los pilotos", dijo Scott Redding a SPEEDWEEK.com. "Necesitas al piloto adecuado, pero la moto también tiene que rendir. Hubo mejoras, pero fueron cacahuetes. Pero no eran cacahuetes, se trataba de grandes cosas. Los grandes cambios son personal diferente, más personal y un equipo de pruebas que llegó a finales del año pasado. He corrido con esta moto, pero al mismo tiempo la he desarrollado. Luego se trata de contratos, pero los resultados no se materializan. Así que reduje el desarrollo para conseguir mejores resultados. Así conseguí mi contrato y pude dedicarme de nuevo al desarrollo. Es duro, pero no había otro remedio. Creo que los cambios que he hecho son buenos. Toprak tiene una moto que me hubiera gustado tener hace dos años".