Scott Redding (31 ans) : "BMW voulait acheter le succès"

En 2023, BMW a lancé son troisième modèle d'homologation pour le championnat du monde Superbike en cinq ans ; avec ROKiT BMW Motorrad (SMR) et Bonovo action, ils ont deux bonnes équipes ; avec Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding et Garrett Gerloff, quatre pilotes très rapides sont sous contrat cette saison. Ce n'est pas à cause de l'engagement des Allemands que l'on n'a pas réussi jusqu'à présent à rejoindre le peloton de tête.

2023 a été un point bas : Gerloff n'a terminé le championnat du monde qu'en douzième position en tant que meilleur pilote BMW, et dans le championnat du monde des constructeurs, seule Honda a obtenu moins de points.

Les partisans et les adversaires de BMW se demandent à quoi cela est dû. Dans les championnats au règlement proche de la série, la S1000RR et son successeur, la M1000RR, sont la référence depuis des années. Il manque donc le dernier pas, pourtant décisif, nécessaire techniquement pour le championnat du monde.

"Ces cinq dernières années, ils ont essayé d'acheter les résultats avec les pilotes", a constaté Scott Redding auprès de SPEEDWEEK.com. "Vous avez besoin du bon pilote, mais la moto doit aussi être performante. Il y a eu des améliorations, mais elles étaient minimes. Mais nous n'étions pas en retard de quelques centimes, il s'agissait de grandes choses. Les grands changements sont un personnel différent, plus de personnel et une équipe de test qui est arrivée à la fin de l'année dernière. J'ai couru avec cette moto, mais je l'ai développée en même temps. Ensuite, il s'agit de contrats, mais les résultats ne suivent pas. J'ai donc reculé dans le développement pour obtenir de meilleurs résultats. J'ai ainsi assuré mon contrat et j'ai pu ensuite me consacrer à nouveau au développement. C'est dur, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai l'impression que les changements apportés sont bons. Toprak obtient une moto que j'aurais aimé avoir il y a deux ans".