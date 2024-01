Scott Redding (31): "BMW voleva comprare il successo".

Nel 2019 la BMW è tornata in fabbrica nel campionato mondiale Superbike, ma non è ancora riuscita a raggiungere i primi classificati. Scott Redding è convinto che nel 2024 la situazione si evolverà in modo significativo.

Nel 2023, BMW ha portato il terzo modello di omologazione per il Campionato Mondiale Superbike in cinque anni; con ROKiT BMW Motorrad (SMR) e Bonovo action, ha due buone squadre; con Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff, quattro piloti molto veloci sono sotto contratto in questa stagione. Non è per l'impegno dei tedeschi che non sono ancora riusciti a raggiungere i primi.

Il 2023 è stato un punto basso: Gerloff ha concluso il Campionato del Mondo come miglior pilota BMW al dodicesimo posto e solo la Honda ha ottenuto meno punti nel Campionato Costruttori.

Sostenitori e avversari di BMW si chiedono: perché? Nei campionati con regolamenti quasi di serie, la S1000RR e il suo successore, la M1000RR, sono state per anni il punto di riferimento. Manca quindi il passo finale, ma decisivo, che è tecnicamente richiesto per il campionato mondiale.

"Negli ultimi cinque anni hanno cercato di comprare i risultati con i piloti", ha dichiarato Scott Redding a SPEEDWEEK.com. "Ci vuole il pilota giusto, ma anche la moto deve essere performante. I miglioramenti ci sono stati, ma erano noccioline. Ma non si trattava di noccioline, bensì di grandi cambiamenti. I grandi cambiamenti sono rappresentati da personale diverso, più personale e da un team di collaudo arrivato alla fine dello scorso anno. Ho corso con questa moto, ma allo stesso tempo l'ho sviluppata. Poi si parla di contratti, ma i risultati non si vedono. Così ho ridotto lo sviluppo per ottenere risultati migliori. In questo modo mi sono assicurato il contratto e ho potuto dedicarmi di nuovo allo sviluppo. È difficile, ma non c'era altra soluzione. Ritengo che i cambiamenti apportati siano positivi. Toprak ha una moto che avrei voluto avere due anni fa".