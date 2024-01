Scott Redding (31): "A BMW queria comprar o sucesso"

A BMW regressou ao Campeonato do Mundo de Superbike na fábrica em 2019, mas ainda não conseguiu alcançar os primeiros classificados. Scott Redding está convencido de que as coisas vão avançar significativamente em 2024.

Em 2023, a BMW trouxe o terceiro modelo de homologação para o Campeonato Mundial de Superbike em cinco anos; com a ação ROKiT BMW Motorrad (SMR) e Bonovo, eles têm duas boas equipes; com Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff, quatro pilotos muito rápidos estão sob contrato nesta temporada. Não é devido ao empenhamento dos alemães que estes ainda não conseguiram alcançar os primeiros classificados.

2023 foi um ponto baixo: Gerloff terminou o Campeonato do Mundo como o melhor piloto da BMW, em décimo segundo lugar, e apenas a Honda marcou menos pontos no Campeonato de Construtores.

Apoiantes e adversários da BMW perguntam-se: porquê isto? Nos campeonatos com regulamentos quase de série, a S1000RR e a sua sucessora, a M1000RR, têm sido a referência durante anos. Falta, portanto, o passo final, mas decisivo, que é tecnicamente necessário para o campeonato mundial.

"Nos últimos cinco anos, eles tentaram comprar os resultados com os pilotos", disse Scott Redding ao SPEEDWEEK.com. "É preciso ter o piloto certo, mas a mota também tem de funcionar. Houve melhorias, mas foram insignificantes. Mas não éramos amendoins, tratava-se de coisas grandes. As grandes mudanças são pessoal diferente, mais pessoal e uma equipa de testes que chegou no final do ano passado. Eu corri com esta mota, mas ao mesmo tempo desenvolvi-a. Depois, trata-se de contratos, mas os resultados não se concretizam. Por isso, reduzi o desenvolvimento para conseguir melhores resultados. Assim, consegui o meu contrato e pude dedicar-me novamente ao desenvolvimento. É difícil, mas não havia outra forma. Sinto que as mudanças que fiz são boas. Toprak está a receber uma moto que eu gostaria de ter tido há dois anos."