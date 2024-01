Galinski (Bonovo): "Ahora somos como un equipo de trabajo"

Cuando la asociación mundial de motociclismo FIM, el titular de los derechos Dorna y los fabricantes acordaron la introducción de reglamentos de equilibrio a partir de la temporada 2018, se definieron los llamados equipos de referencia para el Campeonato del Mundo de Superbike.

Se trata de los equipos número 1 de los respectivos fabricantes y también se denominan "equipo de fábrica" o "equipo oficial". En consulta con la fábrica, estos equipos determinan qué piezas especiales se homologan, qué electrónica se utiliza y definen las piezas de concesión y superconcesión. Se trata de modificaciones del motor y el chasis que están prohibidas por el reglamento y que un fabricante sólo puede hacer si no ha tenido éxito durante un largo periodo de tiempo y se las conceden.

Anteriormente, sólo había un equipo de referencia por fabricante. Dado que BMW y Yamaha llevan años equipando a dos equipos con material idéntico, no hay razón para que no puedan tener dos equipos de referencia: según el reglamento, nada se lo impide. Pero entonces un equipo como Bonovo action ya no está incluido en la clasificación de pilotos privados y, por tanto, ya no es un "equipo independiente" en la jerga de Dorna. Para dar a estos equipos más atención mediática, se permite al mejor piloto privado entrar en el parc fermé de los tres primeros después de cada carrera e incluso hay una clasificación independiente separada.

Está claro desde hace meses que Bonovo action tendrá el estatus de segundo equipo de referencia en BMW junto a SMR (ROKiT BMW Motorrad). Aún no se ha decidido si Yamaha hará lo mismo con su equipo satélite Giansanti Racing (Domi Aegerter, Remy Gardner).

"Nuestro objetivo es llegar más lejos, y con la familia de motos BMW eso también es posible esta temporada", dijo el jefe del equipo Bonovo, Michael Galinski. "Se ha añadido tanta mano de obra que ahora estamos contentos. Eso también era importante, antes no había suficiente gente. Por supuesto, aún necesitamos un poco de tiempo, pero estamos seguros de que seguiremos progresando este año. Empezamos como un equipo satélite, ahora estamos al mismo nivel que SMR, recibimos piezas idénticas. Compartimos algunos patrocinadores con BMW y BMW está más implicado financieramente en nuestro equipo. Ahora todo es igual que con SMR, somos como un equipo de fábrica. Traemos a los mecánicos y nos encargamos del mantenimiento, la tecnología en sí viene de BMW".

La acción de Bonovo proporcionó el mejor piloto BMW el año pasado con Garrett Gerloff, el piloto tejano duodécimo en el campeonato del mundo brilló con la pole position en Magny-Cours y tres cuartos puestos.

"Estamos muy contentos con nuestro dúo de pilotos, son dos pilotos punteros", subrayó Galinski. "Scott Redding es un subcampeón del mundo, Garrett tuvo una segunda mitad de temporada muy fuerte el año pasado. Estoy muy contento con Garrett y espero que pueda empezar la temporada con resultados entre los cinco primeros".

Comentando la presentación del equipo en el nuevo BMW Motorrad Welt de Berlín, el Campeón Alemán de Superbikes de 1986 dijo: "La presentación fue realmente impresionante, había mucha gente allí. Era mi primera vez en la fábrica, fue muy interesante ver el departamento de motores y cómo se ensamblan todas las motos. Fue genial ver entre bastidores y también mostrarnos aquí como equipo".