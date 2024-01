Galinski (Bonovo) : "Nous sommes maintenant comme une équipe d'usine".

Lorsque la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), le détenteur des droits Dorna et les constructeurs se sont mis d'accord sur l'introduction d'un règlement d'équilibre à partir de la saison 2018, des équipes dites de référence ont été définies pour le championnat du monde Superbike.

Il s'agit des équipes numéro 1 de chaque constructeur, elles sont également appelées "équipe d'usine" ou "équipe officielle". Ces équipes déterminent, en accord avec l'usine, les pièces spéciales à homologuer, les systèmes électroniques à utiliser et définissent les pièces de concession et de superconcession. Il s'agit de modifications du moteur et du châssis qui sont interdites par le règlement et qu'un constructeur ne peut effectuer que s'il a échoué plus longtemps et qu'il les a obtenues.

Jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule équipe de référence par constructeur. Comme BMW et Yamaha équipent depuis des années deux équipes avec du matériel identique, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas avoir deux teams de référence - rien ne s'y oppose selon le règlement. Mais dans ce cas, une équipe comme Bonovo action n'entre plus dans le classement des pilotes privés, elle n'est donc plus un "team indépendant" dans le jargon de Dorna. Afin de donner plus d'attention médiatique à ces équipes, le meilleur pilote privé peut rejoindre le parc fermé des trois premiers après chaque course et il existe même un classement indépendant propre.

Le fait que Bonovo action obtienne le statut de deuxième équipe de référence chez BMW, à côté de SMR (ROKiT BMW Motorrad), est certain depuis des mois. Il n'est pas encore décidé si Yamaha fera de même avec son équipe satellite Giansanti Racing (Domi Aegerter, Remy Gardner).

"Notre objectif est de continuer à progresser, avec la famille de motos BMW, c'est possible cette saison", a déclaré le chef d'équipe Bonovo Michael Galinski. "Il y a eu tellement d'apport de main-d'œuvre que nous sommes maintenant heureux. C'était aussi important, avant il n'y avait pas assez de monde. Bien sûr, nous avons encore besoin d'un peu de temps, mais nous sommes sûrs de pouvoir aller de l'avant cette année. Nous avons commencé comme une équipe satellite, maintenant nous sommes au même niveau que SMR, nous recevons des pièces identiques. Nous partageons certains sponsors avec BMW et BMW s'implique davantage financièrement dans notre équipe. Maintenant, tout est identique à SMR, nous sommes comme une équipe d'usine. Nous amenons les mécaniciens et nous nous occupons de l'entretien, la technique elle-même vient de BMW".

L'année dernière, Bonovo action a fourni le meilleur pilote BMW en la personne de Garrett Gerloff, le douzième du championnat du monde, originaire du Texas, a brillé en décrochant la pole position à Magny-Cours et trois quatrièmes places.

"Nous sommes très heureux de notre duo de pilotes, ce sont deux pilotes de haut niveau", a souligné Galinski. "Scott Redding est un vice-champion du monde, Garrett a réalisé une très bonne deuxième partie de saison l'année dernière. Je suis très heureux avec Garrett et j'espère qu'il pourra commencer la saison avec des résultats dans le top 5".

Concernant la présentation de l'équipe dans le nouveau BMW Motorrad Welt à Berlin, le champion allemand de Superbike de 1986 a déclaré : "La présentation était vraiment très impressionnante, il y avait beaucoup de monde. C'était la première fois que je me rendais directement à l'usine, c'était très intéressant de voir le département moteur, comment toutes les motos sont assemblées. C'était génial de voir les coulisses et aussi de nous montrer ici en tant qu'équipe".