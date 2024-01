Galinski (Bonovo): "Ora siamo come una squadra di lavoro".

Quando l'associazione mondiale di motociclismo FIM, il detentore dei diritti Dorna e i costruttori si sono accordati sull'introduzione dei regolamenti di bilanciamento a partire dalla stagione 2018, sono state definite le cosiddette squadre di riferimento per il campionato mondiale Superbike.

Si tratta dei team numero 1 delle rispettive case costruttrici e vengono anche chiamati "factory team" o "team ufficiale". In accordo con la fabbrica, questi team stabiliscono quali parti speciali sono omologate, quale elettronica viene utilizzata e definiscono le parti in concessione e quelle superconcesse. Si tratta di modifiche al motore e al telaio che sono vietate dal regolamento e che un costruttore può apportare solo se non ha avuto successo per un periodo di tempo più lungo e gli vengono concesse.

In precedenza, c'era un solo team di riferimento per ogni costruttore. Dal momento che BMW e Yamaha hanno equipaggiato per anni due squadre con materiale identico, non c'è motivo per cui non possano avere due squadre di riferimento - secondo il regolamento, nulla glielo impedisce. Ma allora un team come Bonovo action non è più incluso nella classifica dei piloti privati e quindi non è più un "team indipendente" nel linguaggio della Dorna. Per dare a queste squadre maggiore attenzione mediatica, il miglior corridore privato è ammesso al parco chiuso dei primi tre classificati dopo ogni gara e c'è persino una classifica indipendente separata.

È chiaro da mesi che l'azione Bonovo riceverà lo status di seconda squadra di riferimento in BMW, accanto a SMR (ROKiT BMW Motorrad). Non è ancora stato deciso se Yamaha farà lo stesso con il suo team satellite Giansanti Racing (Domi Aegerter, Remy Gardner).

"Il nostro obiettivo è quello di progredire ulteriormente, e con la famiglia di moto BMW questo è possibile anche in questa stagione", ha detto il boss del team Bonovo Michael Galinski. "È stata aggiunta così tanta forza lavoro che ora siamo soddisfatti. Anche questo era importante, prima non c'era abbastanza personale. Naturalmente abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo, ma siamo sicuri che quest'anno continueremo a fare progressi. Abbiamo iniziato come team satellite, ora siamo allo stesso livello della SMR, riceviamo ricambi identici. Condividiamo alcuni sponsor con BMW e BMW è più coinvolta finanziariamente nel nostro team. Ora tutto è uguale a quello della SMR, siamo come un team di fabbrica. Noi portiamo i meccanici e ci occupiamo della manutenzione, mentre la tecnologia viene da BMW".

L'anno scorso l'azione Bonovo ha fornito il miglior pilota BMW con Garrett Gerloff, il texano dodicesimo classificato nel campionato mondiale che ha brillato con la pole position a Magny-Cours e tre quarti posti.

"Siamo molto soddisfatti della nostra coppia di piloti, sono due piloti di alto livello", ha sottolineato Galinski. "Scott Redding è un vice campione del mondo, Garrett ha avuto una seconda parte di stagione molto forte l'anno scorso. Sono molto contento di Garrett e spero che possa iniziare la stagione con risultati da top five".

Commentando la presentazione del team al nuovo BMW Motorrad Welt di Berlino, il campione tedesco Superbike 1986 ha detto: "La presentazione è stata davvero impressionante, c'era un sacco di gente. È stata la mia prima volta in fabbrica, è stato molto interessante vedere il reparto motori e come vengono assemblate tutte le moto. È stato bello guardare dietro le quinte e anche mostrarci qui come squadra".