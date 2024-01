Galinski (Bonovo): "Agora somos como uma equipa de trabalho"

A BMW vai competir no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com duas equipas de referência iguais. "O nosso objetivo é chegar mais longe", afirma o chefe de equipa da Bonovo, Michael Galinski.

Quando a associação mundial de motociclismo FIM, a detentora dos direitos Dorna e os fabricantes chegaram a acordo sobre a introdução de regulamentos de equilíbrio a partir da época de 2018, foram definidas as chamadas equipas de referência para o Campeonato do Mundo de Superbike.

Estas são as equipas número 1 dos respectivos fabricantes e são também designadas por "equipa de fábrica" ou "equipa oficial". Em consulta com a fábrica, estas equipas determinam que peças especiais são homologadas, que eletrónica é utilizada e definem as peças de concessão e superconcessão. Trata-se de modificações no motor e no chassis que são proibidas pelos regulamentos e que um construtor só pode efetuar se não tiver sido bem sucedido durante um período de tempo mais longo e lhe forem concedidas.

Anteriormente, havia apenas uma equipa de referência por fabricante. Uma vez que a BMW e a Yamaha equipam duas equipas com material idêntico há anos, não há razão para não poderem ter duas equipas de referência - de acordo com os regulamentos, não há nada que os impeça. Mas, nesse caso, uma equipa como a Bonovo action deixa de estar incluída na classificação dos pilotos privados e, por conseguinte, deixa de ser uma "equipa independente" na linguagem da Dorna. Para dar mais atenção a estas equipas nos meios de comunicação social, o melhor piloto privado é admitido no parque fechado dos três primeiros após cada corrida e existe mesmo uma classificação independente separada.

Há meses que é claro que a Bonovo action vai receber o estatuto de segunda equipa de referência na BMW, juntamente com a SMR (ROKiT BMW Motorrad). Se a Yamaha vai fazer o mesmo com a sua equipa satélite Giansanti Racing (Domi Aegerter, Remy Gardner) ainda não foi decidido.

"O nosso objetivo é ir mais longe e com a família de motos BMW isso também é possível esta época", disse o chefe de equipa da Bonovo, Michael Galinski. "Foi acrescentada tanta mão de obra que agora estamos satisfeitos. Isso também foi importante, pois antes não havia pessoas suficientes. Claro que ainda precisamos de algum tempo, mas temos a certeza de que vamos continuar a progredir este ano. Começámos como uma equipa satélite, agora estamos ao mesmo nível que a SMR, recebemos peças idênticas. Partilhamos alguns patrocinadores com a BMW e a BMW está mais envolvida financeiramente na nossa equipa. Agora tudo é igual ao da SMR, somos como uma equipa de fábrica. Trazemos os mecânicos e tratamos da manutenção, a tecnologia em si vem da BMW."

A ação da Bonovo proporcionou o melhor piloto da BMW no ano passado com Garrett Gerloff, o décimo segundo classificado no campeonato do mundo do Texas, que brilhou com a pole position em Magny-Cours e três quartos lugares.

"Estamos muito satisfeitos com a nossa dupla de pilotos, são dois pilotos de topo", sublinhou Galinski. "Scott Redding é um vice-campeão do mundo, Garrett teve uma segunda metade de época muito forte no ano passado. Estou muito contente com o Garrett e espero que ele possa começar a época com resultados entre os cinco primeiros."

Comentando a apresentação da equipa no novo BMW Motorrad Welt em Berlim, o Campeão Alemão de Superbike de 1986 disse: "A apresentação foi realmente impressionante, havia muitas pessoas lá. Foi a minha primeira vez na fábrica, foi muito interessante ver o departamento de motores e como todas as motas são montadas. Foi ótimo ver os bastidores e também mostrar-nos aqui como uma equipa."