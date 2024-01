Présentations d'équipes 2024 : du pompeux au programme d'économies

Le 12 janvier, c'est le team Yamaha Motoxracing qui a ouvert le bal des présentations à Rome, les Italiens continuant à s'aligner avec l'Anglais Bradley Ray.

Le 15 janvier, nous avons assisté à une présentation spectaculaire du nouveau team Ducati Marc VDS au château de Modave en Belgique. Après dix ans passés dans le championnat du monde Moto2, l'ancien champion Supersport Sam Lowes roule pour la première fois chez les Superbikes.

Tout aussi impressionnante, bien que d'un tout autre genre, a été la présentation de BMW le 17 janvier dans le nouveau BMW Motorrad Welt à Berlin. Les équipes ROKiT BMW Motorrad et Bonovo action BMW ont signé quatre pilotes puissants avec Toprak Razgatlioglu et Michael van der Mark ainsi que Scott Redding et Garret Gerloff.

Ducati se montre comme chaque année dans la noble station de ski de Madonna di Campiglio, les présentations des teams d'usine en MotoGP et Superbike vont de pair le 22 janvier. Le champion du monde Alvaro Bautista aura un nouveau coéquipier, le champion Supersport Nicolo Bulega.

Yamaha présentera son duo de pilotes Andrea Locatelli et la nouvelle recrue Jonathan Rea en numérique le 28 janvier, le team satellite GMT94 fera de même avec Philipp Öttl le 31 janvier. Kawasaki renonce également à un événement en grande pompe et présentera Alex Lowes ainsi que le successeur de Rea, Axel Bassani, également en numérique le 8 février.

Il en va tout autrement pour l'équipe Barni Spark Ducati : le 11 février, les invités se retrouveront à Reggio Emilia pour passer une soirée divertissante avec le pilote Danilo Petrucci.

Pilotes et équipes du championnat du monde de Superbike 2024 :



Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Elf Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Bradley Ray (GB)

GMT94 : Philipp Öttl (D)



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW :

ROKiT Motorrad : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Tito Rabat (E)

Pedercini : Isaac Vinales (E)