Presentazioni del team 2024: da pomposo a programma di austerità

Dopo il passaggio di Toprak Razgatlioglu dalla Yamaha alla BMW, le formazioni dei team per il Campionato Mondiale Superbike 2024 hanno subito un notevole scossone. Le presentazioni dei protagonisti sono molto diverse.

Il team Yamaha Motoxracing ha dato il via alle presentazioni a Roma il 12 gennaio, con gli italiani che continuano a gareggiare con l'inglese Bradley Ray.

Il 15 gennaio abbiamo assistito a una spettacolare presentazione del nuovo team Ducati Marc VDS presso il castello di Modave in Belgio. Dopo dieci anni nel Campionato del Mondo Moto2, l'ex campione Supersport Sam Lowes sale per la prima volta in sella alle Superbike.

La presentazione BMW del 17 gennaio presso il nuovo BMW Motorrad Welt di Berlino è stata altrettanto impressionante, anche se in modo completamente diverso. I team ROKiT BMW Motorrad e Bonovo action BMW hanno sotto contratto quattro forti piloti: Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garret Gerloff.

Come ogni anno, la Ducati si presenterà nella prestigiosa località sciistica di Madonna di Campiglio, con le squadre ufficiali dei campionati mondiali MotoGP e Superbike che andranno a braccetto il 22 gennaio. Il campione del mondo Alvaro Bautista avrà un nuovo compagno di squadra nel campione Supersport Nicolo Bulega.

La Yamaha presenterà la sua coppia di piloti Andrea Locatelli e il nuovo arrivato Jonathan Rea in digitale il 28 gennaio, mentre il team satellite GMT94 farà lo stesso con Philipp Öttl il 31 gennaio. Anche Kawasaki rinuncia a un evento pomposo e presenterà in digitale Alex Lowes e il successore di Rea, Axel Bassani, l'8 febbraio.

Il team Barni Spark Ducati è completamente diverso: l'11 febbraio gli invitati si incontreranno a Reggio Emilia per trascorrere una serata divertente con il pilota Danilo Petrucci.

Piloti e squadre del Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Eleven Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)