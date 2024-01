Apresentações da equipa 2024: do pomposo ao programa de austeridade

Após a mudança de Toprak Razgatlioglu da Yamaha para a BMW, os alinhamentos das equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foram consideravelmente alterados. As apresentações dos protagonistas são muito diferentes.

A equipa Yamaha Motoxracing deu início às apresentações em Roma, a 12 de janeiro, com os italianos a continuarem a competir com o inglês Bradley Ray.

A 15 de janeiro, assistimos a uma apresentação espetacular da nova equipa Ducati Marc VDS no castelo de Modave, na Bélgica. Após dez anos no Campeonato do Mundo de Moto2, o antigo campeão de Supersport, Sam Lowes, corre pela primeira vez nas Superbikes.

A apresentação da BMW, a 17 de janeiro, no novo BMW Motorrad Welt, em Berlim, foi igualmente impressionante, embora de uma forma completamente diferente. As equipas ROKiT BMW Motorrad e Bonovo action BMW têm quatro fortes pilotos sob contrato: Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garret Gerloff.

Como acontece todos os anos, a Ducati vai apresentar-se na prestigiada estância de esqui de Madonna di Campiglio, com as equipas de fábrica nos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike a andarem de mãos dadas no dia 22 de janeiro. O Campeão do Mundo Alvaro Bautista terá um novo companheiro de equipa no Campeão de Supersport Nicolo Bulega.

A Yamaha apresentará a sua dupla de pilotos Andrea Locatelli e o recém-chegado Jonathan Rea em formato digital a 28 de janeiro, enquanto a equipa satélite GMT94 fará o mesmo com Philipp Öttl a 31 de janeiro. A Kawasaki também renuncia a um evento pomposo e apresentará Alex Lowes e o sucessor de Rea, Axel Bassani, em formato digital, a 8 de fevereiro.

A equipa Barni Spark Ducati é completamente diferente: a 11 de fevereiro, os convidados encontrar-se-ão em Reggio Emilia para passar uma noite divertida com o piloto Danilo Petrucci.

Pilotos e equipas do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Eleven Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)