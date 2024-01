Redding: "Se volvió cada vez más serio... y más aburrido"

A menudo se subestima lo importante que es el factor "sentirse bien" para un piloto de carreras en su equipo. El ex subcampeón del mundo de Superbikes Scott Redding no hace de su corazón un pozo asesino.

Tras una difícil temporada 2023 -Scott Redding ni siquiera estuvo entre los 10 primeros en la mitad de las carreras para el Team ROKiT BMW Motorrad y sólo consiguió brillar en el cuarto puesto en dos ocasiones-, pasó a la acción del BMW Team Bonovo, para el que probó durante dos días después de la última carrera en Jerez a finales de octubre.

Tras este test, el inglés voló a California con su esposa Jacey y su nuevo perro Enzo, donde pasaron el invierno juntos.

"Mi vida es buena, he disfrutado del tiempo libre en invierno, he pasado mucho tiempo en mi moto, relajándome y sin pensar en carreras o viajes", dijo Scott a SPEEDWEEK.com en la presentación de BMW en Berlín. "Me siento mucho mejor con el nuevo equipo, incluso lejos del circuito. El ambiente allí es muy familiar, pero siguen queriendo ganar y hacerlo lo mejor posible. Todo se siente cómodo con ellos, no como en otros boxes. No tienen dos equipos en el equipo, uno a cada lado de los boxes, es un verdadero equipo. Nunca he experimentado nada igual, me gusta este enfoque".

"Se sientan juntos por la noche, toman una copa y hablan de lo que podrían hacer", añadió Redding. "Así es como solía ser en las carreras. Sin embargo, con los años, las carreras se han vuelto cada vez más serias... y aburridas. No me refiero a las carreras, sino al paddock. Hace quince años, en el paddock había algo que hacer por la tarde; hoy en día, quizá un equipo siga haciendo algo. El ambiente ya no es lo que era, lo echo de menos. En el circuito pasa lo mismo, todo gira en torno a los ordenadores. Mi nuevo equipo es más tradicional en este sentido, escuchan lo que quieren los pilotos. Un equipo feliz es un equipo fuerte, y un piloto feliz es rápido. Si disfrutamos con lo que hacemos, será mejor para todos".

"El primer test de Jerez fue más de familiarización, tengo ganas de lo que viene", dijo el subcampeón de 2020, "entonces no tenía ganas de apretar: Era el final de la temporada, las condiciones no eran buenas, no quería estrellarme. Ahora tenemos cuatro días en Jerez y Portimao, y luego nos vamos a Australia".

Todo observador atento vio lo relajado que estaba Redding durante el primer test de Jerez. En Bonovo recibe el calor que necesita para florecer de nuevo.

El propio Michael Galinski, director del equipo, corrió durante mucho tiempo y fue campeón alemán de Superbike en 1986. Esta experiencia le ayuda a empatizar con los pilotos. "Cuando Garrett Gerloff se unió a nuestro equipo, estaba un poco deprimido", dijo el noralemán a SPEEDWEEK.com. "Necesita un ambiente especial, entiendo perfectamente lo que necesitan los pilotos durante un fin de semana de carreras. Ya tienen suficiente presión, no necesitan más. Lo que necesitan es una familia a su alrededor y apoyo. Estoy muy contento con Garrett, espero que pueda empezar la temporada con resultados entre los cinco primeros. Pero no tengo que presionarle para que lo haga, eso tampoco me gusta. A Scott también le gusta el ambiente que se respira en nuestro equipo. Familia siempre suena un poco extraño, pero no es sólo una palabra. Cuando probó con nosotros por primera vez en Jerez, enseguida se sintió feliz con el ambiente. Creo que ahora mostrará su verdadero potencial, que todos sabemos que tiene. Esperamos poder devolverle a las primeras posiciones".