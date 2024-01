Redding : "C'est devenu de plus en plus sérieux - et ennuyeux".

On sous-estime souvent l'importance du facteur bien-être pour un pilote de course dans son équipe. L'ancien vice-champion du monde de Superbike Scott Redding ne fait pas de son cœur une fosse d'aisance.

Après une saison 2023 difficile, Scott Redding a réussi à se classer dans le top 10 dans moins de la moitié des courses au sein de l'équipe ROKiT BMW Motorrad et n'a pu briller qu'à deux reprises en terminant quatrième, il a rejoint l'équipe BMW Bonovo action pour laquelle il a déjà effectué deux jours d'essais après la dernière course à Jerez fin octobre.

Après ce test, l'Anglais s'est envolé avec sa femme Jacey et son nouveau chien Enzo pour la Californie, où ils ont passé l'hiver ensemble.

"Ma vie est bonne, j'ai profité du temps libre en hiver, j'ai passé beaucoup de temps sur mon vélo, je me suis détendu et je n'ai pas pensé à la course ou aux voyages", a raconté Scott à SPEEDWEEK.com lors de la présentation de BMW à Berlin. "Avec la nouvelle équipe, je me sens beaucoup mieux, même en dehors de la piste. L'ambiance y est très familiale, mais ils veulent quand même gagner et donner le meilleur d'eux-mêmes. Chez eux, tout est agréable, ce n'est pas comme dans les autres boxes. Chez eux, il n'y a pas deux équipes dans l'équipe, une de chaque côté du box, mais c'est une vraie équipe. Je n'ai jamais vu ça, j'aime cette approche".

"Ils s'assoient ensemble le soir, prennent un verre et parlent de tout ce qu'ils pourraient faire", a complété Redding. "C'était comme ça avant dans le sport automobile. Mais au fil des années, le sport automobile est devenu de plus en plus sérieux - et ennuyeux. Je ne parle pas des courses, mais du paddock. Il y a 15 ans, il se passait quelque chose le soir dans le paddock, aujourd'hui, une équipe fait peut-être encore quelque chose. L'ambiance n'est plus ce qu'elle était - cela me manque. Sur le circuit, c'est pareil, il ne s'agit plus que d'ordinateurs. Ma nouvelle équipe est plus traditionnelle à cet égard, ils écoutent ce que les pilotes veulent. Une équipe heureuse est une équipe forte, et un pilote heureux est rapide. Si nous apprécions ce que nous faisons, c'est mieux pour tout le monde".

"Le premier test de Jerez était plus une prise de contact, j'ai hâte de voir ce qui va arriver", a déclaré le vice-champion du monde 2020. "Je n'étais pas d'humeur à pousser à l'époque : C'était la fin de la saison, les conditions n'étaient pas bonnes, je ne voulais pas tomber. Maintenant, il y a quatre jours à Jerez et Portimao, puis nous irons en Australie".

Tous les observateurs attentifs ont vu, lors du premier test de Jerez, à quel point Redding s'est montré détaché. Chez Bonovo, il trouve la chaleur du nid nécessaire pour s'épanouir à nouveau.

Le team manager Michael Galinski a lui-même participé à de longues courses, il a été champion d'Allemagne de Superbike en 1986. Ce passé l'aide à se mettre à la place des pilotes. "Lorsque Garrett Gerloff a rejoint notre équipe, il était un peu abattu", a décrit l'Allemand du Nord à SPEEDWEEK.com. "Il a besoin d'une atmosphère particulière, je comprends parfaitement ce dont les pilotes ont besoin pendant un week-end de course. Ils ont assez de pression sur les épaules, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu de famille autour d'eux et de soutien. Je suis très heureux avec Garrett, j'espère qu'il pourra commencer la saison avec des résultats dans le top 5. Mais pour cela, je n'ai pas besoin de le pousser, je n'aime pas ça non plus. Scott aussi apprécie l'atmosphère qui règne dans notre équipe. Familial sonne toujours un peu étrange, mais ce n'est pas qu'un mot. Lorsqu'il a testé pour la première fois avec nous à Jerez, il a tout de suite été heureux de l'ambiance. Je pense qu'il va maintenant montrer son vrai potentiel, que nous savons tous qu'il a en lui. Nous espérons pouvoir le ramener dans le peloton de tête".