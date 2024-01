Redding: "È diventato sempre più serio - e più noioso".

Spesso si sottovaluta l'importanza del fattore benessere per un pilota da corsa nel suo team. L'ex vice-campione del mondo Superbike Scott Redding non fa del cuore un pozzo assassino.

Dopo una stagione 2023 difficile - Scott Redding non è riuscito a entrare nella top 10 nemmeno nella metà delle gare per il Team ROKiT BMW Motorrad e solo due volte è riuscito a conquistare il quarto posto - è passato all'azione del BMW Team Bonovo, per il quale ha effettuato un test di due giorni dopo l'ultima gara di Jerez alla fine di ottobre.

Dopo questo test, l'inglese è volato in California con la moglie Jacey e il loro nuovo cane Enzo, dove hanno trascorso l'inverno insieme.

"La mia vita va bene, mi sono goduto il periodo di riposo invernale, ho trascorso molto tempo sulla mia moto, rilassandomi e non pensando alle gare o ai viaggi", ha dichiarato Scott a SPEEDWEEK.com in occasione della presentazione BMW a Berlino. "Mi sento molto meglio con la nuova squadra, anche lontano dalla pista. L'atmosfera è molto familiare, ma loro vogliono ancora vincere e fare del loro meglio. Con loro tutto è confortevole, non come in altri box. Non hanno due squadre nel team, una per ogni lato dei box, è una vera squadra. Non ho mai sperimentato nulla di simile, mi piace questo approccio".

"Si siedono insieme la sera, bevono qualcosa e parlano di quello che potrebbero fare", ha aggiunto Redding. "È così che si faceva una volta nelle corse. Nel corso degli anni, però, le corse sono diventate sempre più serie e noiose. Non parlo delle gare, ma del paddock. Quindici anni fa, la sera c'era qualcosa nel paddock; oggi, forse un team fa ancora qualcosa. L'atmosfera non è più quella di una volta: mi manca. In pista è lo stesso, tutto ruota intorno ai computer. Il mio nuovo team è più tradizionale da questo punto di vista, ascolta quello che vogliono i piloti. Un team felice è un team forte, e un pilota felice è veloce. Se quello che facciamo ci piace, è meglio per tutti".

"Il primo test di Jerez è stato più che altro una prova di familiarizzazione, non vedo l'ora di vedere cosa succederà", ha detto il secondo classificato del 2020, "ma allora non ero dell'umore giusto per spingere: Era la fine della stagione, le condizioni non erano buone, non volevo cadere. Ora abbiamo quattro giorni a Jerez e Portimao, poi si parte per l'Australia".

Ogni osservatore attento ha visto quanto Redding fosse rilassato durante il primo test di Jerez. A Bonovo troverà il calore di cui ha bisogno per sbocciare di nuovo.

Il team manager Michael Galinski ha corso a lungo ed è stato campione tedesco Superbike nel 1986. Questo background lo aiuta a entrare in empatia con i piloti. "Quando Garrett Gerloff si è unito alla nostra squadra, era un po' giù di morale", ha detto il nord-tedesco a SPEEDWEEK.com. "Ha bisogno di un'atmosfera speciale, capisco esattamente di cosa hanno bisogno i piloti durante un weekend di gara. Hanno già abbastanza pressione addosso, non ne hanno bisogno di altra. Hanno bisogno di una famiglia intorno a loro e di sostegno. Sono molto contento di Garrett, spero che possa iniziare la stagione con risultati da top five. Ma non devo spingerlo a farlo, non mi piace nemmeno questo". A Scott piace anche l'atmosfera che si respira nel nostro team. Famiglia suona sempre un po' strano, ma non è solo una parola. Quando ha provato con noi per la prima volta a Jerez, è stato subito contento dell'atmosfera. Credo che ora mostrerà il suo vero potenziale, che tutti sappiamo avere. Speriamo di poterlo riportare nelle posizioni di vertice".