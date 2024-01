Redding: "Tornou-se cada vez mais sério - e mais aborrecido"

Muitas vezes subestima-se a importância do fator "sentir-se bem" para um piloto de corridas na sua equipa. O antigo vice-campeão do mundo de Superbike, Scott Redding, não faz do seu coração um poço de assassinato.

Depois de uma temporada de 2023 difícil - Scott Redding nem sequer conseguiu entrar no top 10 em metade das corridas para o Team ROKiT BMW Motorrad e só conseguiu brilhar em quarto lugar duas vezes - ele mudou para a ação da BMW Team Bonovo, para a qual testou durante dois dias após a última corrida em Jerez, no final de outubro.

Após este teste, o inglês voou para a Califórnia com a sua esposa Jacey e o seu novo cão Enzo, onde passaram o inverno juntos.

"A minha vida é boa, aproveitei o tempo livre no inverno, passei muito tempo na minha moto, a relaxar e sem pensar em corridas ou viagens," disse Scott à SPEEDWEEK.com na apresentação da BMW em Berlim. "Sinto-me muito melhor com a nova equipa, mesmo longe da pista de corrida. O ambiente é muito familiar, mas eles continuam a querer ganhar e a dar o seu melhor. Tudo é confortável com eles, não é como nas outras boxes. Eles não têm duas equipas na equipa, uma de cada lado das boxes, é uma verdadeira equipa. Nunca experimentei nada assim, gosto desta abordagem".

"Sentam-se juntos à noite, tomam uma bebida e falam sobre o que podem fazer", acrescentou Redding. "Era assim que costumava ser nas corridas. No entanto, ao longo dos anos, as corridas tornaram-se cada vez mais sérias - e aborrecidas. Não estou a falar das corridas, mas do paddock. Há quinze anos, havia qualquer coisa a acontecer no paddock à noite; hoje, talvez uma equipa ainda faça alguma coisa. O ambiente já não é o que era - sinto falta disso. O mesmo se passa na pista de corrida, é tudo uma questão de computadores. A minha nova equipa é mais tradicional neste aspeto, ouvem o que os pilotos querem. Uma equipa feliz é uma equipa forte e um piloto feliz é rápido. Se gostamos do que fazemos, então é melhor para todos."

"O primeiro teste de Jerez foi mais uma familiarização, estou ansioso pelo que está para vir", disse o vice-campeão de 2020: Era o final da época, as condições não eram boas, não queria cair. Agora temos quatro dias em Jerez e Portimão e depois vamos para a Austrália."

Todos os observadores atentos viram como Redding estava relaxado durante o primeiro teste de Jerez. Em Bonovo, ele recebe o calor de que precisa para florescer novamente.

O chefe de equipa Michael Galinski também correu durante muito tempo e foi campeão alemão de Superbike em 1986. Este historial ajuda-o a simpatizar com os pilotos. "Quando o Garrett Gerloff se juntou à nossa equipa, estava um pouco em baixo", disse o alemão do norte à SPEEDWEEK.com. "Ele precisa de uma atmosfera especial, eu sei exatamente o que os pilotos precisam durante um fim de semana de corrida. Já há pressão suficiente sobre eles, não precisam de mais. O que eles precisam é de uma família à sua volta e de apoio. Estou muito contente com o Garrett, espero que ele possa começar a época com resultados entre os cinco primeiros. Mas não tenho de o pressionar para isso, também não gosto disso. O Scott também gosta do ambiente na nossa equipa. Família soa sempre um pouco estranho, mas não é apenas uma palavra. Quando testou connosco pela primeira vez em Jerez, ficou imediatamente satisfeito com o ambiente. Acredito que agora ele vai mostrar o seu verdadeiro potencial, que todos sabemos que ele tem. Esperamos poder trazê-lo de volta às primeiras posições".