Gerloff sobre Toprak: "No me escandalizaría"

El 17 de enero se desvelaron por primera vez al público los nuevos emparejamientos de pilotos de los dos equipos del Campeonato del Mundo de Superbike ROKiT BMW Motorrad y Bonovo action para 2024. Las expectativas para la próxima temporada son altas: se espera que Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding y Garrett Gerloff consigan muchos éxitos para el fabricante bávaro.

Gerloff, piloto de Bonovo, quedó impresionado por la presentación de su patrón. "Ha sido genial, hay una energía realmente genial en Berlín", dijo el estadounidense. "Es genial ver a toda la gente estupenda que trabaja en la planta. Desarrollan y fabrican la M1000RR con la que competimos. Ha sido genial tener la presentación del equipo allí. También fue muy agradable ver a Scott, Toprak y Michael y reencontrarnos después de unos meses de descanso y de pasar tiempo con la familia y los amigos. Puedo decir que todos estamos ansiosos por volver a la pista y probar. Y en poco más de un mes estaremos compitiendo de nuevo en Australia. A partir de ahora, todo sucederá muy deprisa. He puesto de mi parte para asegurarme de que estoy listo para la temporada y estoy deseando empezar por fin."

En 2023, Gerloff fue el mejor piloto BMW en la clasificación general en duodécima posición. En su primer año con la M1000RR, llamó la atención con algunos buenos puestos, especialmente en el último tercio de la temporada. Tuvo su mejor fin de semana en Portimao con dos cuartos puestos en las dos carreras principales.

"Mi equipo ha trabajado muy bien y hemos dado algunos buenos pasos el año pasado, también con todas las actualizaciones que nos han ayudado. Pero, sobre todo, fue mi gente la que trabajó conmigo y no pasó por alto los pequeños detalles. Eso marcó la diferencia. Al final del año, me sentí muy bien sobre la moto. Tuvimos algunos buenos resultados, pero por desgracia no fueron suficientes para subir al podio, lo que fue un poco decepcionante. Pero en Magny-Cours conseguimos la pole position, lo que estuvo bien. Estoy contento de seguir en este equipo", declaró el piloto de 28 años.

La nueva temporada comienza el 23 de febrero con la primera carrera en Australia. Antes, el programa incluye seis días de pruebas en Jerez, Portimao y Phillip Island. ¿Cómo valora Gerloff la fuerza de BMW este año antes de los tests?

"Ahora tenemos una buena base. Después de un año con el equipo Bonovo, tenemos mucha información y creo que podemos resolver cualquier problema que surja más rápidamente que el año pasado. Será bueno ir a cada circuito con un potencial mayor, puede ser una temporada muy buena. Mi objetivo personal es trabajar sobre todo en mi rendimiento en clasificación. Eso puede ayudarme al principio de las carreras y al final, si estoy fuerte, podemos estar ahí delante".

A partir de esta temporada, habrá un peso mínimo para la combinación de piloto con equipamiento completo y moto. ¿Tiene Gerloff que añadir peso extra a su BMW? "No, peso una cantidad similar a la de Scott, no estoy muy lejos. No tengo que preocuparme por eso", sonríe.

¿Cuáles son sus expectativas para las primeras carreras en Phillip Island? "Soy alguien que generalmente no tiene demasiadas expectativas, me lo planteo con la mente abierta", se despachó Gerloff. "Estoy contento de no empezar la temporada en Australia con los mismos requisitos previos que en 2023. Tengo una temporada completa a mis espaldas, sé lo que quiero y conozco los puntos fuertes de la moto. Estoy emocionado por ver cómo va, sin duda mejor que el año pasado".

El cambio de Toprak Razgatlioglu a BMW trae recuerdos de tiempos pasados en Yamaha. El Campeón del Mundo de 2021, van der Mark y Gerloff también fueron compañeros de marca en el fabricante japonés. "Sí, es curioso, nos seguimos el uno al otro", se ríe el tejano. "Estoy deseando ver qué hace Toprak con la moto. Ya ha dicho algunas cosas sobre la BMW, pero tengo curiosidad por ver qué dice después de la primera carrera. También estoy deseando que lleguen los tests conjuntos".

¿Cree Gerloff que el turco puede ganar el título mundial con la BMW este año? "Tiene mucho talento y no me extrañaría que ocurriera. Pero yo diría que acabará entre los tres primeros, que es lo más realista".