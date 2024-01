Gerloff à propos de Toprak : "Je ne serais pas choqué".

Le 17 janvier, les nouvelles paires de pilotes des deux équipes du championnat du monde Superbike ROKiT BMW Motorrad et Bonovo action pour 2024 se sont montrées ensemble pour la première fois au public. Les attentes sont grandes pour la saison à venir - Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding et Garrett Gerloff doivent remporter de nombreux succès pour le constructeur bavarois.

Le pilote Bonovo Gerloff a été impressionné par la présentation de son employeur. "C'était super, il y a une énergie vraiment cool à Berlin", a déclaré l'Américain. "C'est génial de voir toutes les super personnes qui travaillent dans l'usine. Ils développent et fabriquent la M1000RR avec laquelle nous courons. C'était vraiment cool d'y faire la présentation de l'équipe. C'était aussi très sympa de voir Scott, Toprak et Michael et de se retrouver après quelques mois de vacances et de temps passé en famille et entre amis. Je peux dire que nous sommes tous impatients de reprendre la piste et de faire des essais. Et dans un peu plus d'un mois, nous serons déjà de nouveau en course en Australie. À partir de maintenant, tout va aller très vite. J'ai fait ma part pour être prêt pour la saison et je suis impatient de commencer enfin".

En 2023, Gerloff était le meilleur pilote BMW au classement général en tant que douzième. Lors de sa première année au guidon de la M1000RR, il s'est fait remarquer, surtout dans le dernier tiers de la saison, en obtenant quelques places de choix. Son meilleur week-end, il l'a vécu à Portimao avec deux quatrièmes places dans les deux courses principales.

"Mon équipe a sacrément bien travaillé et nous avons fait quelques bons pas l'an dernier - notamment avec toutes les mises à jour qui nous ont aidés. Mais c'est surtout mon équipe qui a travaillé avec moi et qui n'a pas négligé les petits détails. C'est ce qui a fait la différence. A la fin de l'année, je me sentais très bien sur la moto. Nous avons eu quelques bons résultats, mais malheureusement, cela n'a pas suffi pour monter sur le podium, ce qui était un peu décevant. En revanche, nous avons décroché la pole position à Magny-Cours, ce qui était bien. Je suis heureux de continuer avec cette équipe", a déclaré le pilote de 28 ans.

La nouvelle saison débutera le 23 février avec la première course en Australie. Avant cela, six jours d'essais sont prévus à Jerez, Portimao et Phillip Island. Comment Gerloff évalue-t-il la force de BMW cette année avant les tests ?

"Nous avons maintenant une bonne base. Après un an au sein de l'équipe Bonovo, nous avons beaucoup d'informations et je pense que nous pouvons résoudre les problèmes plus rapidement que l'année dernière. Il sera bon d'aborder chaque circuit avec un potentiel plus élevé, cela peut être une très bonne saison. Mon objectif personnel est de travailler avant tout sur mes performances en qualifications. Cela peut m'aider en début de course et en fin de course, si je suis fort, nous pouvons être devant".

À partir de cette saison, il y aura un poids minimum pour la combinaison pilote en pleine possession de ses moyens et moto. Gerloff doit-il ajouter du poids supplémentaire à sa BMW ? "Non, mon poids est similaire à celui de Scott, je ne suis pas loin de ce poids. Je n'ai pas à me soucier de cela", dit-il en souriant.

Quelles sont ses attentes pour les premières courses à Phillip Island ? "Je suis quelqu'un qui n'a généralement pas trop d'attentes, j'y vais franchement", a fait remarquer Gerloff. "Je suis content de ne pas commencer la saison en Australie dans les mêmes conditions qu'en 2023. J'ai une saison complète derrière moi, je sais ce que je veux et je connais les points forts de la moto. Je suis impatient de voir comment ça va se passer, certainement mieux que l'année dernière".

Le passage de Toprak Razgatlioglu chez BMW fait ressurgir des souvenirs de l'époque passée chez Yamaha. Chez le constructeur japonais, le champion du monde de 2021, van der Mark et Gerloff étaient également des collègues de marque. "Oui, c'est drôle, nous nous suivons les uns les autres", a déclaré le Texan en riant. "Je suis impatient de voir ce que Toprak va faire avec la moto. Il a déjà dit certaines choses sur la BMW, mais je suis curieux de savoir ce qu'il dira après la première course. Je me réjouis également des tests que nous ferons ensemble".

Gerloff croit-il le Turc capable de remporter le titre mondial sur la BMW cette année ? "Il est très talentueux et je ne serais pas choqué si cela arrivait. Mais je dirais qu'il finit dans le top 3, c'est plus réaliste".