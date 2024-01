Gerloff su Toprak: "Non sarei scioccato".

In occasione della presentazione delle squadre del Campionato Mondiale BMW Superbike, Garrett Gerloff (azione Bonovo) ha parlato con SPEEDWEEK.com delle sue aspettative per il 2024 e di cosa si aspetta da Toprak Razgatlioglu sulla M1000RR.

Il 17 gennaio sono state svelate per la prima volta al pubblico le nuove coppie di piloti delle due squadre del Campionato Mondiale Superbike ROKiT BMW Motorrad e Bonovo action per il 2024. Le aspettative per la prossima stagione sono alte: Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff dovrebbero ottenere molti successi per la casa bavarese.

Il pilota Bonovo Gerloff è rimasto impressionato dalla presentazione del suo datore di lavoro. "È stato fantastico, c'è un'energia davvero forte a Berlino", ha detto l'americano. "È bello vedere tutte le super persone che lavorano nello stabilimento. Sviluppano e producono la M1000RR con cui corriamo. È stato davvero bello avere la presentazione del team lì. È stato anche molto bello rivedere Scott, Toprak e Michael e ritrovarsi dopo alcuni mesi di pausa e dopo aver trascorso del tempo con la famiglia e gli amici. Posso dire che siamo tutti impazienti di tornare in pista a provare. E tra poco più di un mese torneremo a correre in Australia. D'ora in poi, tutto accadrà molto rapidamente. Ho fatto la mia parte per essere pronto per la stagione e non vedo l'ora di iniziare finalmente".

Nel 2023, Gerloff è stato il miglior pilota BMW nella classifica generale al dodicesimo posto. Al suo primo anno in sella alla M1000RR, ha attirato l'attenzione con alcuni ottimi piazzamenti, soprattutto nell'ultimo terzo della stagione. A Portimao ha vissuto il suo miglior weekend con due quarti posti nelle due gare principali.

"La mia squadra ha lavorato molto bene e l'anno scorso abbiamo fatto dei buoni passi avanti, anche grazie a tutti gli aggiornamenti che ci hanno aiutato. Ma soprattutto sono stati i miei collaboratori a lavorare con me e a non trascurare i piccoli dettagli. Questo ha fatto la differenza. Alla fine dell'anno, mi sentivo molto bene sulla moto. Abbiamo ottenuto alcuni buoni risultati, ma purtroppo non sono stati sufficienti per un podio, il che è stato un po' deludente. Ma a Magny-Cours eravamo in pole position, il che è stato bello. Sono felice di continuare con questa squadra", ha dichiarato il 28enne.

La nuova stagione inizia il 23 febbraio con la prima gara in Australia. Prima di allora, sono in programma sei giorni di test a Jerez, Portimao e Phillip Island. Come valuta Gerloff la forza della BMW quest'anno prima dei test?

"Ora abbiamo una buona base. Dopo un anno con il team Bonovo, abbiamo molte informazioni e penso che possiamo risolvere qualsiasi problema si presenti più rapidamente dell'anno scorso. Sarà bello andare su ogni pista con un potenziale più alto, può essere una stagione molto buona. Il mio obiettivo personale è lavorare soprattutto sulle mie prestazioni in qualifica. Questo può aiutarmi all'inizio delle gare e alla fine delle gare, se sono forte, possiamo essere lì davanti".

Da questa stagione, ci sarà un peso minimo per la combinazione di pilota in kit completo e moto. Gerloff deve aggiungere altro peso alla sua BMW? "No, il mio peso è simile a quello di Scott, non sono molto lontano. Non devo preoccuparmi di questo", ha detto sorridendo.

Quali sono le sue aspettative per le prime gare a Phillip Island? "Sono uno che in genere non ha troppe aspettative, affronto la cosa con mente aperta", ha detto Gerloff. "Sono contento di non iniziare la stagione in Australia con gli stessi prerequisiti del 2023: ho una stagione completa alle spalle, so cosa voglio e conosco i punti di forza della moto. Sono entusiasta di vedere come andrà, sicuramente meglio dell'anno scorso".

Il passaggio di Toprak Razgatlioglu alla BMW riporta alla memoria i tempi passati alla Yamaha. Il campione del mondo 2021, van der Mark e Gerloff sono stati anche colleghi di marca presso la casa giapponese. "Sì, è divertente, ci seguiamo a vicenda", ha riso il texano. "Non vedo l'ora di vedere cosa farà Toprak con la moto. Ha già detto alcune cose sulla BMW, ma sono curioso di vedere cosa dirà dopo la prima gara. Sono anche impaziente di vedere i test congiunti".

Gerloff crede che il turco possa vincere il titolo mondiale sulla BMW quest'anno? "Ha molto talento e non mi scandalizzerei se accadesse. Ma direi che finirà tra i primi tre, il che è più realistico".