Gerloff sobre Toprak: "Não me chocaria"

Na apresentação das equipas do BMW Superbike World Championship, Garrett Gerloff (Bonovo action) falou ao SPEEDWEEK.com sobre as suas expectativas para 2024 e o que espera de Toprak Razgatlioglu na M1000RR.

Em 17 de janeiro, os novos pares de pilotos das duas equipas do Campeonato do Mundo de Superbike ROKiT BMW Motorrad e Bonovo para 2024 foram revelados ao público pela primeira vez. As expectativas para a próxima época são elevadas - espera-se que Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff alcancem muitos sucessos para o fabricante bávaro.

O piloto da Bonovo, Gerloff, ficou impressionado com a apresentação do seu empregador. "Foi ótimo, há uma energia muito fixe em Berlim", disse o americano. "É ótimo ver todas as pessoas fantásticas que trabalham na fábrica. Eles desenvolvem e fabricam a M1000RR com a qual corremos. Foi muito fixe ter a apresentação da equipa lá. Também foi muito bom ver o Scott, o Toprak e o Michael e reencontrarmo-nos depois de alguns meses de paragem e de passar tempo com a família e os amigos. Posso dizer que estamos todos ansiosos por voltar à pista e testar. E dentro de pouco mais de um mês estaremos a correr novamente na Austrália. A partir de agora, tudo vai acontecer muito rapidamente. Fiz a minha parte para me certificar de que estou pronto para a época e estou ansioso por começar finalmente."

Em 2023, Gerloff foi o melhor piloto da BMW na classificação geral, em décimo segundo lugar. No seu primeiro ano com a M1000RR, atraiu as atenções com algumas colocações fortes, especialmente no último terço da época. Teve o seu melhor fim de semana em Portimão com dois quartos lugares nas duas corridas principais.

"A minha equipa trabalhou muito bem e demos alguns bons passos no ano passado - também com todas as actualizações que nos ajudaram. Mas, acima de tudo, foram os meus colaboradores que trabalharam comigo e não se esqueceram de pequenos pormenores. Isso fez toda a diferença. No final do ano, senti-me muito bem na mota. Tivemos alguns bons resultados, mas infelizmente não foi suficiente para um pódio, o que foi um pouco dececionante. Mas ficámos na pole position em Magny-Cours, o que foi bom. Estou contente por continuar com esta equipa", afirmou o piloto de 28 anos.

A nova época começa a 23 de fevereiro com a primeira corrida na Austrália. Antes disso, o programa inclui um total de seis dias de testes em Jerez, Portimão e Phillip Island. Como é que Gerloff avalia a força da BMW este ano antes dos testes?

"Temos agora uma boa base. Após um ano com a equipa Bonovo, temos muita informação e penso que podemos resolver quaisquer problemas que surjam mais rapidamente do que no ano passado. Será bom ir para cada pista com um potencial superior, pode ser uma época muito boa. O meu objetivo pessoal é trabalhar no meu desempenho na qualificação, em particular. Isso pode ajudar-me no início das corridas e no final das corridas, se eu estiver forte, podemos estar na frente."

A partir desta época, haverá um peso mínimo para a combinação do piloto com o equipamento completo e a mota. Gerloff tem de adicionar peso extra à sua BMW? "Não, tenho um peso semelhante ao do Scott, não estou muito longe. Não tenho de me preocupar com isso", sorri.

Quais são as suas expectativas para as primeiras corridas em Phillip Island? "Sou uma pessoa que geralmente não tem muitas expectativas, encaro as coisas com a mente aberta", disse Gerloff. "Estou contente por não começar a época na Austrália com os mesmos pré-requisitos que em 2023. Tenho uma época completa atrás de mim, sei o que quero e conheço os pontos fortes da moto. Estou entusiasmado para ver como corre, certamente melhor do que no ano passado."

A mudança de Toprak Razgatlioglu para a BMW traz de volta memórias de tempos anteriores na Yamaha. O Campeão do Mundo de 2021, van der Mark e Gerloff também foram colegas de marca no fabricante japonês. "Sim, é engraçado, seguimo-nos uns aos outros", riu-se o texano. "Estou ansioso para ver o que Toprak faz com a moto. Ele já disse algumas coisas sobre a BMW, mas estou curioso para ver o que ele vai dizer depois da primeira corrida. Também estou ansioso pelos testes conjuntos".

Gerloff acredita que o turco pode ganhar o título mundial com a BMW este ano? "Ele é muito talentoso e não ficaria chocado se isso acontecesse. Mas eu diria que ele vai terminar entre os três primeiros, o que é mais realista."