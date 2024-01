Kenan Sofuoglu, convencido: "BMW puede ganar a Ducati"

Cuando Kenan Sofuoglu, cinco veces campeón del mundo de Supersport, mánager, amigo y mentor de Toprak Razgatlioglu, anunció públicamente por primera vez a principios de mayo de 2023 que su protegido cambiaría Yamaha por BMW, los críticos cuestionaron su salud mental. Después de todo, BMW no consiguió ni un solo podio el año anterior, con Garrett Gerloff terminando en una escasa duodécima posición en el Campeonato del Mundo como el mejor del cuarteto.

Pero han pasado muchas cosas en BMW desde entonces. El departamento de desarrollo se ha ampliado significativamente, Christian Gonschor ha sido nombrado Director Técnico y se ha creado un equipo de pruebas con los dos ex pilotos de MotoGP Sylvain Guintoli y Bradley Smith.



BMW hizo progresos significativos en la segunda mitad de la temporada 2023, como demuestran varios cuartos puestos de Gerloff y Scott Redding. Gerloff incluso se clasificó para el primer puesto de la parrilla en Magny-Cours.



Sofuoglu está convencido de que Toprak puede llevar a BMW al éxito, de que juntos ganarán el campeonato del mundo. "Si ayuda a BMW a conseguir su primer título en el Campeonato del Mundo de Superbikes, sería algo muy especial", dijo el piloto de 39 años a SPEEDWEEK.com. "Toprak necesita un nuevo reto después de cuatro años con Yamaha. Y BMW necesita un piloto como Toprak".



Razgatlioglu realizó el roll-out y el primer test con la M1000RR en Portimao y Jerez a principios de diciembre, y sorprendentemente para algunos, se mostró muy positivo después.



"Toprak es un chico joven y fresco. No importa a qué moto se suba, se acostumbrará a ella", dijo Sofuoglu en una entrevista en worldsk.com. "La BMW es una moto completamente diferente y mucha gente tiene ciertas ideas sobre BMW. Nosotros tenemos una idea diferente. Creemos que seremos aún más fuertes con esta moto y que podemos complicarle la vida a Bautista con esta moto. Creo que BMW puede vencer a Ducati. Quizá no inmediatamente, pero al final podemos ser campeones con BMW".



Razgatlioglu ha firmado un contrato de dos años con el fabricante alemán, hasta finales de 2025, y se enfrentará por primera vez a la competición esta semana, el miércoles y el jueves, en el test de Jerez. El propio Toprak da por hecho que pronto estará en el podio tras algunas dificultades iniciales.



Sofuoglu está de acuerdo: "El primer año puede ser difícil, lo esperamos. Pero eso no significa que no volvamos a estar en el podio. Creo que Toprak siempre luchará por el podio, como mínimo. Es como con la Yamaha, estábamos en el podio en todas las carreras. Ganar es un poco difícil. Sabemos por qué: Bautista es muy fuerte. Cuando pilotábamos la Yamaha, era muy difícil batir a Bautista. Pero creo en Toprak más que en nadie. Toprak sorprenderá a todos. Empezará la temporada con un podio... También podría ser una victoria".