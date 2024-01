Kenan Sofuoglu convaincu : "BMW peut battre Ducati".

Lorsque Kenan Sofuoglu, quintuple champion du monde de Supersport, manager, ami et mentor de Toprak Razgatlioglu, a annoncé publiquement pour la première fois début mai 2023 que son protégé allait passer de Yamaha à BMW, les critiques ont douté de sa santé mentale. En effet, l'année précédente, BMW n'a pas décroché une seule place sur le podium, Garrett Gerloff s'est classé à la maigre douzième place du championnat du monde en tant que meilleur du quatuor.

Mais depuis, beaucoup de choses ont changé chez BMW. Le département de développement a été considérablement renforcé en personnel, un directeur technique a été installé en la personne de Christian Gonschor et une équipe de test a été mise sur pied avec les deux anciens pilotes de MotoGP Sylvain Guintoli et Bradley Smith.



Au cours de la deuxième moitié de la saison 2023, BMW a réalisé de nets progrès, comme en témoignent plusieurs quatrièmes places obtenues par Gerloff et Scott Redding. À Magny-Cours, Gerloff s'est même qualifié pour la première place sur la grille de départ.



Sofuoglu est convaincu que Toprak peut mener BMW au succès - qu'ils gagneront ensemble le championnat du monde. "S'il aide BMW à remporter son premier titre en Championnat du monde Superbike, ce serait quelque chose de très spécial", a déclaré le pilote de 39 ans à SPEEDWEEK.com. "Toprak a besoin d'un nouveau défi après quatre ans avec Yamaha. Et BMW a besoin d'un pilote comme Toprak".



Début décembre, Razgatlioglu a effectué le roll-out et le premier test sur la M1000RR à Portimao et Jerez, à la surprise de certains, il s'est ensuite exprimé de manière très positive.



"Toprak est un garçon jeune et frais. Quelle que soit la moto sur laquelle il s'installe, il va s'y habituer", a déclaré Sofuoglu dans une interview sur worldsbk.com. "La BMW est une moto très différente et beaucoup de gens ont une certaine idée de la BMW. Nous avons une idée différente. Nous pensons que nous serons encore plus forts sur cette moto et que nous pourrons rendre la vie difficile à Bautista avec cette moto. Je pense que BMW peut battre Ducati. Peut-être pas tout de suite, mais à la fin, nous pouvons être champions avec BMW".



Razgatlioglu a signé un contrat de deux ans avec le constructeur allemand, jusqu'à la fin de l'année 2025. Cette semaine, mercredi et jeudi, il rencontrera pour la première fois la concurrence réunie lors des tests à Jerez. Toprak lui-même pense qu'après d'éventuelles difficultés de démarrage, il sera bientôt sur le podium.



C'est également l'avis de Sofuoglu : "La première année peut être difficile, nous nous y attendons. Mais cela ne signifie pas que nous ne serons plus sur le podium. Je pense que Toprak se battra toujours pour le podium - au moins. C'est comme avec la Yamaha, nous avons été sur le podium à chaque course. Gagner est un peu difficile. Nous savons pourquoi - Bautista est très fort. Quand nous roulions avec la Yamaha, il était très difficile de battre Bautista. Mais je crois plus en Toprak qu'en n'importe qui d'autre. Toprak va surprendre tout le monde. Il commencera la saison par un podium... cela peut aussi être une victoire".