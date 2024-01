Kenan Sofuoglu è convinto: "La BMW può battere la Ducati".

Quando Kenan Sofuoglu, cinque volte campione del mondo Supersport, manager, amico e mentore di Toprak Razgatlioglu, annunciò pubblicamente per la prima volta, all'inizio di maggio 2023, che il suo protetto sarebbe passato dalla Yamaha alla BMW, i critici si interrogarono sulla sua salute mentale. Dopotutto, l'anno precedente la BMW non era riuscita a conquistare nemmeno un podio, con Garrett Gerloff che aveva ottenuto un misero dodicesimo posto nel Campionato del Mondo come migliore del quartetto.

Ma da allora sono successe molte cose in BMW. Il reparto di sviluppo è stato ampliato in modo significativo, Christian Gonschor è stato nominato direttore tecnico ed è stata creata una squadra di collaudo con i due ex piloti della MotoGP Sylvain Guintoli e Bradley Smith.



Nella seconda metà della stagione 2023, BMW ha compiuto progressi significativi, come dimostrano i numerosi quarti posti di Gerloff e Scott Redding. Gerloff si è addirittura qualificato per il primo posto in griglia a Magny-Cours.



Sofuoglu è convinto che Toprak possa portare la BMW al successo e che insieme vinceranno il campionato del mondo. "Se aiutasse la BMW a conquistare il suo primo titolo nel Campionato Mondiale Superbike, sarebbe qualcosa di molto speciale", ha dichiarato il 39enne a SPEEDWEEK.com. "Toprak ha bisogno di una nuova sfida dopo quattro anni con la Yamaha. E BMW ha bisogno di un pilota come Toprak".



Razgatlioglu ha effettuato il roll-out e il primo test sulla M1000RR a Portimao e Jerez all'inizio di dicembre e, sorprendentemente per alcuni, è stato molto positivo.



"Toprak è un ragazzo giovane e fresco. Non importa su quale moto salirà, si abituerà", ha detto Sofuoglu in un'intervista a worldsk.com. "La BMW è una moto completamente diversa e molte persone hanno certe idee sulla BMW. Noi abbiamo un'idea diversa. Crediamo di essere ancora più forti con questa moto e di poter rendere la vita difficile a Bautista con questa moto. Credo che la BMW possa battere la Ducati. Forse non subito, ma alla fine potremo diventare campioni con la BMW".



Razgatlioglu ha firmato un contratto biennale con la casa tedesca fino alla fine del 2025 e incontrerà la concorrenza per la prima volta questa settimana, mercoledì e giovedì, in occasione dei test a Jerez. Toprak stesso ipotizza di salire presto sul podio dopo alcune difficoltà iniziali.



Sofuoglu concorda: "Il primo anno può essere difficile, ce lo aspettiamo. Ma questo non significa che non saliremo di nuovo sul podio. Credo che Toprak sarà sempre in lotta per il podio, almeno. È come con la Yamaha, eravamo sul podio in ogni gara. Vincere è un po' difficile. Sappiamo perché: Bautista è molto forte. Quando eravamo in sella alla Yamaha, era molto difficile battere Bautista. Ma credo in Toprak più di chiunque altro. Toprak sorprenderà tutti. Inizierà la stagione con un podio... Potrebbe anche vincere".