Kenan Sofuoglu convencido: "A BMW pode vencer a Ducati".

Quando Kenan Sofuoglu, cinco vezes Campeão do Mundo de Supersport, manager, amigo e mentor de Toprak Razgatlioglu, anunciou publicamente pela primeira vez no início de maio de 2023 que o seu protegido iria mudar da Yamaha para a BMW, os críticos questionaram a sua saúde mental. Afinal, a BMW não conseguiu garantir um único lugar no pódio no ano anterior, com Garrett Gerloff a terminar num magro décimo segundo lugar no Campeonato do Mundo como o melhor do quarteto.

Mas muita coisa aconteceu na BMW desde então. O departamento de desenvolvimento foi significativamente expandido, Christian Gonschor foi nomeado Diretor Técnico e foi criada uma equipa de testes com os dois antigos pilotos de MotoGP Sylvain Guintoli e Bradley Smith.



A BMW fez progressos significativos na segunda metade da temporada de 2023, como evidenciado por vários quartos lugares para Gerloff e Scott Redding. Gerloff chegou mesmo a qualificar-se para o primeiro lugar da grelha em Magny-Cours.



Sofuoglu está convencido de que Toprak pode levar a BMW ao sucesso - e que juntos vencerão o campeonato mundial. "Se ele ajudar a BMW a conquistar seu primeiro título no Campeonato Mundial de Superbike, isso seria algo muito especial", disse o piloto de 39 anos à SPEEDWEEK.com. "Toprak precisa de um novo desafio depois de quatro anos com a Yamaha. E a BMW precisa de um piloto como Toprak."



Razgatlioglu fez o roll-out e o primeiro teste com a M1000RR em Portimão e Jerez no início de dezembro e, surpreendentemente para alguns, foi muito positivo.



"Toprak é um miúdo jovem e fresco. Seja qual for a moto que ele usar, ele vai se acostumar com ela", disse Sofuoglu em uma entrevista no worldsk.com. "A BMW é uma mota completamente diferente e muitas pessoas têm certas ideias sobre a BMW. Nós temos uma ideia diferente. Acreditamos que seremos ainda mais fortes com esta mota e que podemos dificultar a vida ao Bautista com esta mota. Acredito que a BMW pode bater a Ducati. Talvez não imediatamente, mas no final podemos tornar-nos campeões com a BMW".



Razgatlioglu assinou um contrato de dois anos com o fabricante alemão até ao final de 2025 e vai encontrar-se com a concorrência pela primeira vez esta semana, na quarta e quinta-feira, no teste em Jerez. O próprio Toprak assume que em breve estará no pódio, depois de algumas dificuldades iniciais.



Sofuoglu concorda: "O primeiro ano pode ser difícil, estamos à espera disso. Mas isso não significa que não voltaremos a subir ao pódio. Acredito que a Toprak vai estar sempre a lutar pelo pódio - pelo menos. É como com a Yamaha, estivemos no pódio em todas as corridas. Ganhar é um pouco difícil. Sabemos porquê - o Bautista é muito forte. Quando estávamos a correr com a Yamaha, era muito difícil bater o Bautista. Mas eu acredito em Toprak mais do que em qualquer outra pessoa. Toprak vai surpreender toda a gente. Ele vai começar a época com um pódio... Também pode ser uma vitória".