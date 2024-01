Test SBK a Jerez: il primo importante bilancio

Il primo test invernale dell'anno per i piloti del Campionato Mondiale Superbike si svolgerà il 24/25 gennaio al Circuito de Jerez, nel sud della Spagna. SPEEDWEEK.com rivela chi sarà presente.

Prima che il Campionato Mondiale Superbike 2024 prenda il via l'ultimo fine settimana di febbraio in Australia, la maggior parte dei piloti ha in programma sei giorni di test. I primi test invernali dell'anno si svolgeranno a Jerez il 24/25 gennaio, seguiti da Portimao il 29/30 febbraio. Il 19/20 febbraio si terrà il grande test Dorna a Phillip Island.

Quasi tutti i piloti che hanno cambiato squadra per la prossima stagione hanno già effettuato i test con il nuovo equipaggiamento dopo la scorsa stagione. Una delle poche eccezioni è Philipp Öttl. Sebbene a Valencia il bavarese abbia effettuato numerosi giri in sella a una Yamaha R1, si trattava di una moto di serie modificata. A Jerez, il 27enne guiderà per la prima volta la Superbike del suo nuovo team GMT94 Yamaha.

BMW avrà sei piloti a Jerez: Ai quattro piloti regolari Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding e Garrett Gerloff si aggiungeranno i due collaudatori Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

Dei 23 piloti regolari, solo Bradley Ray (Yamaha Motoxracing) e Tarran Mackenzie e Adam Norrodin del team Petronas MIE Honda non saranno presenti a Jerez.

La pista è aperta mercoledì e giovedì dalle 10.30 alle 18.00, le previsioni meteo sono eccellenti con sole e massime diurne di 20 gradi Celsius. SPEEDWEEK.com è sul posto e farà un ampio resoconto.

Partecipanti test di Jerez 24/25 gennaio:

Campionato mondiale SUPERBIKE:



Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani



Kawasaki Puccetti: Tito Rabat



ROKiT BMW: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu



Bonovo action BMW: Scott Redding, Garrett Gerloff



BMW test team: Bradley Smith, Sylvain Guintoli



Marc VDS Ducati: Sam Lowes



Barni Spark Ducati: Danilo Petrucci



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega



Go Eleven Ducati: Andrea Iannone



Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi



GMT94 Yamaha: Philipp Öttl



GYTR GRT Yamaha: Domi Aegerter, Remy Gardner



Pata Yamaha: Jonathan Rea, Andrea Locatelli



Honda: Iker Lecuona, Xavi Vierge

SUPERSPORT:



Barni Spark Ducati: Yari Montella



Aruba.it Ducati: Adrian Huertas



Kawasaki Puccetti: Can Öncü



Prodina Kawasaki: Gabriel Giannini



Vince64 Kawasaki: Hikari Okubo



Motozoo MV Agusta: Federico Caricasulo



MV Agusta Reparto Corse: Marcel Schrötter, Bahattin Sofuoglu



Ten Kate Yamaha: Stefano Manzi, Glenn van Straalen



Ecosantagata Althea Ducati: Niccolò Antonelli, Piotr Biesiekirski