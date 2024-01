Teste SBK em Jerez: A primeira grande avaliação

O primeiro teste de inverno do ano para os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike terá lugar a 24/25 de janeiro no Circuito de Jerez, no sul de Espanha. O SPEEDWEEK.com revela quem vai estar presente.

Antes do início do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, no último fim de semana de fevereiro, na Austrália, a maioria dos pilotos tem seis dias de testes no programa. Os primeiros testes de inverno do ano terão lugar em Jerez a 24/25 de janeiro, seguidos de Portimão a 29/30 de fevereiro. E a 19/20 de fevereiro realiza-se o grande teste Dorna em Phillip Island.

Quase todos os pilotos que mudaram de equipa para a próxima época já testaram com o seu novo equipamento após a época passada. Uma das poucas excepções é Philipp Öttl. Embora o bávaro tenha feito inúmeras voltas com uma Yamaha R1 em Valência, era uma moto de produção modificada. Em Jerez, o jovem de 27 anos vai pilotar a Superbike da sua nova equipa GMT94 Yamaha pela primeira vez.

A BMW terá seis pilotos em Jerez: Aos quatro pilotos habituais Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding e Garrett Gerloff vão juntar-se os dois pilotos de testes Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

Dos 23 pilotos regulares, apenas Bradley Ray (Yamaha Motoxracing) e Tarran Mackenzie e Adam Norrodin da equipa Petronas MIE Honda não estarão presentes em Jerez.

A pista está aberta na quarta e quinta-feira, das 10h30 às 18h00, e as previsões meteorológicas são excelentes, com sol e temperaturas máximas de 20 graus Celsius durante o dia. O SPEEDWEEK.com está no local e fará uma extensa reportagem.

Participantes do teste de Jerez 24/25 de janeiro:

Campeonato do Mundo de SUPERBIKE:



Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani



Kawasaki Puccetti: Tito Rabat



ROKiT BMW: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu



Ação Bonovo BMW: Scott Redding, Garrett Gerloff



Equipa de testes BMW: Bradley Smith, Sylvain Guintoli



Marc VDS Ducati: Sam Lowes



Barni Spark Ducati: Danilo Petrucci



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega



Go Eleven Ducati: Andrea Iannone



Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi



GMT94 Yamaha: Philipp Öttl



GYTR GRT Yamaha: Domi Aegerter, Remy Gardner



Pata Yamaha: Jonathan Rea, Andrea Locatelli



Honda: Iker Lecuona, Xavi Vierge

SUPERSPORT:



Barni Spark Ducati: Yari Montella



Aruba.it Ducati: Adrian Huertas



Kawasaki Puccetti: Can Öncü



Prodina Kawasaki: Gabriel Giannini



Vince64 Kawasaki: Hikari Okubo



Motozoo MV Agusta: Federico Caricasulo



MV Agusta Reparto Corse: Marcel Schrötter, Bahattin Sofuoglu



Ten Kate Yamaha: Stefano Manzi, Glenn van Straalen



Ecosantagata Althea Ducati: Niccolo Antonelli, Piotr Biesiekirski