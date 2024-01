Équipe d'usine Ducati : 2024 avec un nouveau grand sponsor

Depuis 2015, Aruba est le sponsor principal et le propriétaire de l'équipe d'usine de Superbike de Ducati. Il s'agit d'un fournisseur informatique du nord de l'Italie et non pas d'une île des Caraïbes, comme on le laisse entendre régulièrement. Depuis 2019, la société de Stefano Cecconi fait également de la publicité sur les Ducati et les combinaisons en cuir des pilotes officiels de MotoGP.

Lundi matin, Ducati a présenté ses équipes d'usine MotoGP et Superbike, comme depuis de nombreuses années, dans la noble station de ski de Madonna di Campiglio ; avec Pecco Bagnaia et Alvaro Bautista, le constructeur de Borgo Panigale fournit les champions du monde dans les deux plus grandes séries de courses de moto.



La saison prochaine, nous verrons également trois pilotes dans l'équipe Aruba : Nicolo Bulega, détenteur du titre Supersport, a été promu dans l'équipe Superbike aux côtés de Bautista, son successeur dans la catégorie de cylindrée moyenne est l'Espagnol Adrian Huertas.



Depuis 2015, le sigle Aruba est toujours visible de manière proéminente sur les carénages des V4R, et il en sera de même en 2024. On remarque que le fabricant de boissons énergétiques Monster est désormais présent sur les motos et les combinaisons en cuir de Bautista et Bulega, comme dans le team MotoGP.