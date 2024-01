Ducati works team: 2024 con un nuovo major sponsor

Aruba è sponsor principale e proprietario del team Ducati Superbike dal 2015. Si tratta di un provider IT del nord Italia e non dell'isola caraibica, come spesso si vocifera. Dal 2019, l'azienda di Stefano Cecconi fa pubblicità anche sulle tute Ducati e in pelle dei piloti della MotoGP.

Lunedì mattina, nella prestigiosa località sciistica di Madonna di Campiglio, la Ducati ha presentato, come fa da molti anni, il suo team di piloti della MotoGP e della Superbike; con Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, la Casa di Borgo Panigale è campione del mondo nelle due massime competizioni motociclistiche.



Anche nella prossima stagione vedremo tre piloti nel team Aruba: Il vincitore del titolo Supersport Nicolo Bulega è stato promosso nel team Superbike al fianco di Bautista, mentre il suo successore nella categoria delle medie cilindrate è lo spagnolo Adrian Huertas.



Dal 2015, la scritta Aruba è sempre stata la caratteristica più evidente sulle carenature della V4R, e così sarà anche nel 2024. Colpisce: Monster, il produttore di bevande energetiche, ora fa pubblicità sulle moto e sulle tute in pelle di Bautista e Bulega, proprio come nel team MotoGP.