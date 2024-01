Equipa de trabalho da Ducati: 2024 com novo patrocinador principal

A Ducati apresentou a sua equipa de fábrica para os Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike de 2024 na manhã de segunda-feira na prestigiada estância de esqui de Madonna di Campiglio.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

A Aruba é o principal patrocinador e proprietário da equipa de trabalho da Ducati Superbike desde 2015. Trata-se de um fornecedor de TI do norte de Itália e não da ilha das Caraíbas, como frequentemente se diz. Desde 2019, a empresa de Stefano Cecconi também tem vindo a anunciar na Ducati e nos fatos de couro dos pilotos de MotoGP.

Na segunda-feira de manhã, a Ducati apresentou a sua equipa de trabalho de MotoGP e Superbike na prestigiada estância de esqui de Madonna di Campiglio, como tem feito há muitos anos; com Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, o fabricante de Borgo Panigale é o campeão mundial nas duas maiores séries de corridas de motos.



Na próxima temporada, a equipa Aruba contará com três pilotos: O vencedor do título de Supersport, Nicolo Bulega, foi promovido à equipa de Superbike ao lado de Bautista, enquanto o seu sucessor na categoria de média cilindrada é o espanhol Adrian Huertas.



Desde 2015, o lettering de Aruba foi sempre a caraterística mais proeminente nas carenagens da V4R, e assim continuará a ser em 2024. Impressionante: Monster, o fabricante de bebidas energéticas, faz agora publicidade nas motos e nos fatos de couro de Bautista e Bulega, tal como na equipa de MotoGP.