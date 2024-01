Alvaro Bautista : "Il n'y a que deux réactions possibles".

"C'est une grande satisfaction d'être à nouveau dans un endroit magnifique comme Madonna di Campiglio pour présenter les motos", a déclaré le champion du monde de Superbike Alvaro Bautista lundi midi. "Nous allons affronter un championnat 2024 qui sera extrêmement exigeant, avec de nombreux changements, tant au niveau du règlement technique que des participants. L'année dernière, nous avons seulement dû changer le numéro de départ sur la moto, de 19 à 1. Cette année, nous faisons face à plusieurs vrais défis. Certains règlements techniques nous sont favorables, d'autres détails comme le poids minimum ne me conviennent pas".

Pour la première fois dans le championnat du monde 2024 qui débutera fin février, il y aura un poids minimum de la moto et du pilote tout habillé dans cette catégorie, Bautista, le plus léger du plateau, devra ajouter environ sept kilos. Ducati obtient également des concessions, le moteur de la V4R peut à nouveau tourner nettement plus haut cette année.

Il est difficile de prévoir l'impact des changements de personnel chez les adversaires. BMW s'est attaché les services de Toprak Razgatlioglu, Yamaha a engagé le champion des records Jonathan Rea pour lui succéder. Le perdant de cette rocade est Kawasaki, les Verts donnent une chance au jeune Axel Bassani aux côtés d'Alex Lowes.

"Nous devrons travailler dur pour nous adapter aux nouvelles règles, mais je pense que la saison sera de toute façon très amusante", estime Bautista. "L'objectif est d'exploiter notre potentiel maximal le plus rapidement possible, puis de prendre du plaisir à chaque tour. Nous voulons atteindre le même niveau que l'année dernière. Il y aura également des changements dans le box avec un nouveau coéquipier : Nicolo Bulega est jeune, fort et a déjà prouvé qu'il était rapide. Je sais qu'il va me mettre un maximum de pression, il a soif de victoire et est très motivé".

"Les défis peuvent être relevés de deux manières", a noté Bautista. "Tu peux t'avouer vaincu ou penser que tu es désavantagé. Ou bien tu les acceptes et tu donnes le meilleur de toi-même. J'ai toujours opté pour la deuxième option et je vais essayer de faire encore mieux que l'année dernière. J'ai beaucoup d'expérience et je peux donc juger les choses différemment. Avant les courses, je suis calme et confiant, je sais exactement ce que j'attends de la course et ce que je dois faire pour y parvenir. Si je parviens à réaliser ce que j'ai prévu, je suis heureux. Chaque victoire, chaque podium, chaque bon résultat doit être fêté. C'est exactement ce que je fais avec mon équipe, comme si c'était la première fois".

L'année dernière, le pilote de 39 ans a remporté 27 des 36 courses et est monté 31 fois sur le podium. Au classement général, Alvaro a conquis 76 points de plus que le vice-champion du monde Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Ces succès seront difficiles à surpasser.

"La saison 2024 sera de toute façon intéressante", a ajouté le propriétaire de l'équipe Stefano Cecconi, le patron d'Aruba. "Nous sommes confrontés à de grands défis en raison du nouveau règlement et de la nouvelle situation de nos concurrents, c'est une motivation supplémentaire pour nous. Je ne doute pas que l'équipe continuera à travailler avec la même détermination pour obtenir à nouveau de grands résultats. Nous nous appuierons sur la meilleure équipe qu'une équipe puisse avoir : deux champions du monde actuels. Nous aurons également à nos côtés le soutien extraordinaire de Ducati. C'est pourquoi nous entamons cette saison avec tous les atouts en main pour être à nouveau les acteurs principaux".