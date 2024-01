Alvaro Bautista: "Ci sono solo due reazioni a questo fatto".

"È una grande soddisfazione tornare in un posto bellissimo come Madonna di Campiglio per presentare le moto", ha detto il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista lunedì pomeriggio. "Nel 2024 affronteremo un campionato che sarà estremamente impegnativo, con molti cambiamenti sia nel regolamento tecnico che in termini di partecipanti. L'anno scorso abbiamo dovuto cambiare solo il numero di partenza della moto, da 19 a 1. Quest'anno, invece, dovremo affrontare diverse sfide reali. Alcuni regolamenti tecnici sono a nostro favore, altri dettagli, come il peso minimo, non mi piacciono molto".

Per la prima volta nel Campionato del Mondo 2024, che inizierà a fine febbraio, ci sarà un peso minimo di moto e pilota in kit completo in questa classe, e Bautista, essendo il più leggero del gruppo, dovrà aggiungere circa sette chilogrammi. Tuttavia, anche la Ducati riceverà delle agevolazioni: quest'anno, infatti, il motore V4R potrà girare a un regime significativamente più alto.

È difficile prevedere come i cambiamenti di personale influenzeranno i rivali. BMW ha acquistato Toprak Razgatlioglu, mentre Yamaha ha ingaggiato il campione record Jonathan Rea come suo successore. La Kawasaki è la perdente in questo arrocco, con i verdi che hanno dato una chance al giovane Axel Bassani accanto ad Alex Lowes.

"Dovremo lavorare sodo per adattarci alle nuove regole, ma credo che sarà sicuramente una stagione molto divertente", ha dichiarato Bautista. "L'obiettivo è realizzare il nostro massimo potenziale il più rapidamente possibile e poi divertirci a ogni gara. Vogliamo raggiungere lo stesso livello dell'anno scorso. Ci saranno cambiamenti anche nei box, con un nuovo compagno di squadra: Nicolò Bulega è giovane, forte e ha già dimostrato di essere veloce. So che mi metterà la massima pressione, è affamato di vittoria e molto motivato".

"Si possono affrontare le sfide in due modi", ha detto Bautista. "Si può ammettere la sconfitta o pensare di essere in svantaggio. Oppure si può accettare e dare il meglio di sé. Io ho sempre scelto la seconda opzione e cercherò di fare ancora meglio dell'anno scorso. Ho molta esperienza e quindi posso giudicare le cose in modo diverso. Prima delle gare sono tranquillo e fiducioso, so esattamente cosa mi aspetto dalla gara e cosa devo fare per ottenerlo. Se riesco a raggiungere gli obiettivi prefissati, sono felice. Ogni vittoria, ogni podio, ogni buon risultato va festeggiato. È esattamente quello che faccio con la mia squadra, come se fosse la prima volta".

Lo scorso anno, il 39enne ha vinto 27 delle 36 gare disputate ed è salito sul podio 31 volte. Nella classifica generale, Alvaro ha ottenuto 76 punti in più del secondo classificato Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Questi successi saranno difficili da superare.

"La stagione 2024 sarà sicuramente interessante", ha aggiunto il proprietario del team Stefano Cecconi, boss di Aruba. "Stiamo affrontando sfide importanti a causa dei nuovi regolamenti e della nuova situazione dei nostri concorrenti, il che rappresenta un ulteriore incentivo per noi. Non ho dubbi che la squadra continuerà a lavorare con la stessa determinazione per ottenere ancora una volta grandi risultati. Potremo contare sulla migliore formazione che una squadra possa avere: due campioni del mondo in carica. Avremo anche lo straordinario supporto della Ducati al nostro fianco. Ecco perché iniziamo questa stagione con tutte le carte in regola per essere di nuovo protagonisti".