Alvaro Bautista: "Só há duas reacções a isto"

"É uma grande satisfação estar de volta a um lugar bonito como Madonna di Campiglio para apresentar as motos", disse o Campeão do Mundo de Superbike, Álvaro Bautista, na tarde de segunda-feira. "Vamos enfrentar um campeonato em 2024 que será extremamente exigente, com muitas mudanças tanto nos regulamentos técnicos como em termos de participantes. No ano passado, apenas tivemos de mudar o número de partida da mota, de 19 para 1. Este ano, estamos a enfrentar vários desafios reais. Alguns regulamentos técnicos estão a nosso favor, outros pormenores, como o peso mínimo, não são tão bons para mim".

Pela primeira vez no Campeonato do Mundo de 2024, que começa no final de fevereiro, haverá um peso mínimo da moto e do piloto com o equipamento completo nesta classe, com Bautista, como o mais leve no campo, a ter de adicionar cerca de sete quilos. No entanto, a Ducati também vai receber concessões, com o motor V4R a ser autorizado a acelerar significativamente mais este ano.

É difícil prever como as mudanças de pessoal irão afetar os rivais. A BMW contratou Toprak Razgatlioglu, enquanto a Yamaha contratou o campeão recordista Jonathan Rea como seu sucessor. A Kawasaki é a perdedora nesta disputa, com os Verdes a darem uma oportunidade ao jovem Axel Bassani ao lado de Alex Lowes.

"Teremos de trabalhar arduamente para nos adaptarmos às novas regras, mas penso que será definitivamente uma época muito divertida", disse Bautista. "O objetivo é atingir o nosso potencial máximo o mais rapidamente possível e depois divertirmo-nos em cada ronda. Queremos atingir o mesmo nível do ano passado. Também haverá mudanças nas boxes com um novo companheiro de equipa: Nicolo Bulega é jovem, forte e já provou que é rápido. Sei que ele me vai pressionar ao máximo, pois tem fome de vitória e está muito motivado."

"Podemos enfrentar os desafios de duas formas", disse Bautista. "Podemos admitir a derrota ou pensar que estamos em desvantagem. Ou podemos aceitá-lo e dar o nosso melhor. Sempre optei pela segunda opção e vou tentar ser ainda melhor do que no ano passado. Tenho muita experiência e, por isso, posso julgar as coisas de forma diferente. Antes das corridas, estou calmo e confiante, sei exatamente o que espero da corrida e o que tenho de fazer para o conseguir. Se conseguir alcançar o que me propus fazer, fico feliz. Cada vitória, cada pódio, cada bom resultado tem de ser celebrado. É exatamente isso que faço com a minha equipa, como se fosse a primeira vez".

No ano passado, o piloto de 39 anos venceu 27 das 36 corridas e subiu ao pódio 31 vezes. Na classificação geral, Álvaro somou mais 76 pontos do que o segundo classificado, Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Estes sucessos serão difíceis de superar.

"A época de 2024 vai ser definitivamente interessante", acrescentou o proprietário da equipa, Stefano Cecconi, chefe da Aruba. "Estamos a enfrentar grandes desafios devido aos novos regulamentos e à nova situação dos nossos concorrentes, o que é um incentivo adicional para nós. Não tenho dúvidas de que a equipa vai continuar a trabalhar com a mesma determinação para voltar a obter grandes resultados. Vamos contar com o melhor alinhamento que uma equipa pode ter: dois actuais campeões do mundo. Teremos também o extraordinário apoio da Ducati ao nosso lado. É por isso que vamos começar esta época com tudo o que precisamos para voltarmos a ser os principais protagonistas."